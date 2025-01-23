В Одинцовском округе по решению суда снесут «дом-аквариум»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Многоквартирный трёхэтажный дом в одинцовской деревне Солманово, на цокольном этаже которого размещается рыбоводческий комплекс, должен быть снесён из-за нецелевого использования земельного участка, на котором его возвели, и ряда других нарушений, такое решение принял Арбитражный суд, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Участок, на котором предприниматель построил «дом-аквариум», предназначался для животноводства, рыболовства, растениеводства и строительства индивидуальных домов для членов крестьянского хозяйства. Трёхэтажный дом, жильё в котором владелец сдавал под проживание, под эти условия не подходит. В решении суда также отмечено, что по данным полиции, здание использовалось как общежитие, при этом эксперты отметили, что оно построено с нарушениями и представляет опасность», — говорится в сообщении.Отмечается также, что хозяин участка не получал разрешение на постройку объекта недвижимости, а сам участок сформирован с нарушением, так как включает в себя водоохранную зону протекающего рядом ручья.
В связи с этими обстоятельствами суд признал здание самостроем и обязал предпринимателя снести его.
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