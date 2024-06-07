В Одинцове модернизировали тренажерную площадку с воркаутом

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
На объекте обновили резиновое покрытие и установили совершенно новые профессиональные тренажеры MB Barbell. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
После ремонта и переоснащения открылась одна из главных точек притяжения – тренажерная площадка с воркаутом.
Кроме этого, на тренажерах есть QR-коды, перейдя по которым можно посмотреть видеоинструкции и готовые циклы тренировок.
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«На объекте обновили резиновое покрытие и установили совершенно новые профессиональные тренажеры MB Barbell. С их помощью спортсмены любого атлетического уровня могут проводить силовые тренировки на открытом воздухе. У каждого тренажера есть информационные таблички. На них показано, как правильно выполнять упражнения – с учетом техники безопасности, что особенно важно. Благодарю команду АО «Уралхим» за помощь в развитии инфраструктуры нашей «Лазутинки»!», — поделился глава округа Андрей Иванов.
Кроме этого, на тренажерах есть QR-коды, перейдя по которым можно посмотреть видеоинструкции и готовые циклы тренировок.
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Мира Полтева