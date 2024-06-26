Завершить ремонт улицы Пролетарская в Звенигороде планируют к августу

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Улицу Пролетарская в Звенигороде отремонтируют к 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
В начале июня в городе Звенигороде начался ремонт улицы Пролетарской. Общая площадь покрытия, которое предстоит отремонтировать, составляет 13,9 тысячи квадратных метров. Из них 8,6 тысячи — это дорожное полотно, а 5,3 тысячи — тротуары.
Также по итогам инспекции будет рассмотрена возможность создания дополнительных парковок вдоль улицы Пролетарская, со стороны звенигородской поликлиники, и строительства пешеходного перехода.
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«Главная задача сейчас — заменить бордюры, снять старую плитку и сделать основание для тротуаров из щебня и песка. После этого рабочие начнут фрезеровать проезжую часть и укладывать новый асфальт. Сейчас на объекте работают 17 человек и 7 единиц техники. Мы планируем закончить работы к 1 августа», — подчеркнул Андрей Иванов.
Также по итогам инспекции будет рассмотрена возможность создания дополнительных парковок вдоль улицы Пролетарская, со стороны звенигородской поликлиники, и строительства пешеходного перехода.
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Мира Полтева