В микрорайоне Супонево благоустраивают двор у двух корпусов

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
В звенигородском микрорайоне Супонево благоустраивают двор у корпусов №11 и №12. Об этом сообщила пресс-служба администрация Одинцовского городского округа.
Качество выполненных работ в Супонево проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Завершить благоустройство двора планируется в первой половине июля.
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«Сегодня мы вместе с активными жителями Звенигорода проверили, как проходит благоустройство двора у корпусов № 11 и № 12 в микрорайоне Супонево. Подрядчик меняет покрытие тротуаров, проезжей части, парковок, подходов к подъездам и детской площадке.Сейчас рабочие готовят основание для тротуаров и пешеходных дорожек, создавая подушку из песка и щебня. После этого они приступят к замене асфальта в проездах.Специалисты технадзора регулярно проверяют объект. Если возникают замечания по качеству работ, подрядчик оперативно их устраняет», — поделился Андрей Иванов.
Завершить благоустройство двора планируется в первой половине июля.
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Мира Полтева