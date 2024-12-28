В одинцовском ЖК Skolkovo ONE приступили к созданию английского сада

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Озеленение придомовых территорий первой очереди корпусов началось в жилом комплексе Skolkovo ONE, распложенном на территории Одинцовского городского округа, при разработке концепции благоустройства архитекторы вдохновлялись концепцией английского сада, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На придомовой территории начали высаживать взрослые деревья, среди которых ели, лиственницы, и несколько видов дуба, в том числе черешчатый дуб, внесенный в Красную книгу. Всего планируется посадить пятнадцать больших деревьев», — говорится в сообщении.Отмечается, что проектом предусматривается высадка в течение года вечнозелёных растений, кустарников и цветов. Акцент при этом будет сделан на естественную красоту природы.
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Лев Каштанов