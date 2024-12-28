В ЖК «Легенда Коренёво» будет построен воспитательно-образовательный комплекс

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Люберцы будет построен воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 малышей. Работы ведёт компания ООО СЗ «Коренево Девелопмент» на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В школьных классах будут установлены современные интерактивные доски, проекторы и компьютеры. Оформление каждого класса будет выполнено в индивидуальном стиле, соответствующем возрасту учащихся и содержанию занятий. Для удобства учеников и преподавателей в здании школы планируется установка современных систем вентиляции и кондиционирования.
В детском саду предусмотрены игровые комнаты, музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок с процедурными кабинетами, а также административные и технические помещения. На территории образовательного комплекса создадут зоны для отдыха и развлечений.
Для юных посетителей комплекса оборудуют красочные и безопасные игровые площадки с качелями и горками. Старшеклассникам предоставят спортивные площадки с надёжным резиновым покрытием. Все объекты будут изготовлены из экологичных материалов, соответствующих строгим требованиям безопасности.
В «Первом квартале» Видного возводят детский сад на 210 мест
В детском саду предусмотрены игровые комнаты, музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок с процедурными кабинетами, а также административные и технические помещения. На территории образовательного комплекса создадут зоны для отдыха и развлечений.
Для юных посетителей комплекса оборудуют красочные и безопасные игровые площадки с качелями и горками. Старшеклассникам предоставят спортивные площадки с надёжным резиновым покрытием. Все объекты будут изготовлены из экологичных материалов, соответствующих строгим требованиям безопасности.
Читайте также:
В ЖК «Белая Дача парк» планируют построить восемь новых домов
В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр
В «Первом квартале» Видного возводят детский сад на 210 мест
Дайана Хусинова