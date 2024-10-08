В одинцовском ЖК «Высокие Жаворонки» поставили на кадастр две новостройки

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«В корпусах расположено 583 квартиры. Теперь дольщики смогут оформить своё право собственности, зарегистрироваться, прикрепиться к поликлиник, записать детей в школу или детский сад и совершать другие юридические действия», — говорится в сообщении.Общая площадь двух новостроек составляет свыше 45 тысяч квадратных метров. У входа организованы колясочные с местами для парковки велосипедов и самокатов, кроме того, предусмотрена комната для консьержа. Помещения на первом этаже предназначены для магазинов, кафе и прочих коммерческих объектов.
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