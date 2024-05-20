В Одинцове прошла встреча Главы округа с жителями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Исполнение протокольных поручений по Кубинке обсудили на встрече Андрея Иванова с жителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Рабочее совещание прошло по вопросам в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
По итогам собрания были разъяснены жителям все планируемые работы и приняты к сведению их просьбы, которые в течение года будет выполняться.
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«Предыдущая наша с вами встреча проходила в феврале этого года. Срок исполнения большинства поручений – март и апрель этого года. Сегодня самое время проверить, что удалось сделать, оценить качество работ. Затем в свободном режиме обсуждаем все, что ещё надо добавить в наш большой протокол по Кубинке. В конце этого года мы начнем готовить документы, чтобы уже после январских каникул выйти на демонтажные работы. Как и во всех других наших школах, которые мы обновляем, в капитальный ремонт включим установку новой мебели и современного оборудования», — подчеркнул глава городского округа Андрей Иванов.
По итогам собрания были разъяснены жителям все планируемые работы и приняты к сведению их просьбы, которые в течение года будет выполняться.
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Мира Полтева