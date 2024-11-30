В одном ряду с Матросовым и Гастелло: история знаменитого танкиста Лавриненко

Фото: танковый экипаж Д. Лавриненко (слева)
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России в 2000 году.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённых героям прошлого и настоящего.
Речь пройдёт о Герое Советского Союза Дмитрии Лавриненко. За два с половиной месяца боёв во время Великой Отечественной войны он уничтожил не менее 52 танков противника. Лавриненко участвовал в битве за Москву. В ноябре 1941-го 4-я танковая бригада удерживала позиции к северу от шоссе Волоколамск – Москва вместе с 316-й стрелковой дивизией под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.
По мнению историков, Лавриненко стоит в одном ряду с такими героями, как Александр Матросов и Николай Гастелло, рассказала «Радио 1» заведующая сектором информационно-краеведческой работы Волоколамской библиотеки Галина Кулакова.
До конца войны все с восхищением отзывались о мужестве Лавриненко и его умении командовать взводом.
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Речь пройдёт о Герое Советского Союза Дмитрии Лавриненко. За два с половиной месяца боёв во время Великой Отечественной войны он уничтожил не менее 52 танков противника. Лавриненко участвовал в битве за Москву. В ноябре 1941-го 4-я танковая бригада удерживала позиции к северу от шоссе Волоколамск – Москва вместе с 316-й стрелковой дивизией под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.
По мнению историков, Лавриненко стоит в одном ряду с такими героями, как Александр Матросов и Николай Гастелло, рассказала «Радио 1» заведующая сектором информационно-краеведческой работы Волоколамской библиотеки Галина Кулакова.
«Важно отметить, что на момент гибели отважному танковому асу было всего 27 лет. И, по мнению генерала Катукова, другого такого примера мужества и количества подбитых танков Вторая мировая война не знала. Он был настоящим профессионалом, умел ориентироваться, быть неожиданным. Например, в день гибели генерала Панфилова на штаб на большой скорости выскочили восемь немецких танков. Лавриненко командует экипажу и идёт один на эти восемь танков. Немцы решили, что это таран. Лавриненко моментально уходит в сторону, останавливается. Семь выстрелов – семь танков», – подчеркнула Кулакова.По её словам, это произошло в Волоколамске. До этого у знаменитого танкиста были Орёл и Серпухов.
«Его награждают Орденом Красной звезды, Орденом Ленина. Видимо, считали, что он ещё был молод в 27 лет для высокой награды. Но Катуков был очень высокого мнения о Лавриненко и видел, как профессионально и грамотно сражался Дмитрий Фёдорович. Причем потерь в экипажах в его взводе не было. И 5 декабря 1941 года Катуков подписывает наградной лист на представление его к званию Героя Советского Союза», – отметила собеседница «Радио 1».Однако этого звания Лавриненко не дали, а наградили Орденом Ленина. А 18 декабря после боя в деревне Аннино, недалеко от Волоколамска, Лаврененко погиб от осколка вражеской мины.
До конца войны все с восхищением отзывались о мужестве Лавриненко и его умении командовать взводом.
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Лора Луганская