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В одном ряду с Матросовым и Гастелло: история знаменитого танкиста Лавриненко

Фото: танковый экипаж Д. Лавриненко (слева)

Фото: танковый экипаж Д. Лавриненко (слева)

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9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России в 2000 году.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённых героям прошлого и настоящего.

Речь пройдёт о Герое Советского Союза Дмитрии Лавриненко. За два с половиной месяца боёв во время Великой Отечественной войны он уничтожил не менее 52 танков противника. Лавриненко участвовал в битве за Москву. В ноябре 1941-го 4-я танковая бригада удерживала позиции к северу от шоссе Волоколамск – Москва вместе с 316-й стрелковой дивизией под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.



По мнению историков, Лавриненко стоит в одном ряду с такими героями, как Александр Матросов и Николай Гастелло, рассказала «Радио 1» заведующая сектором информационно-краеведческой работы Волоколамской библиотеки Галина Кулакова.
«Важно отметить, что на момент гибели отважному танковому асу было всего 27 лет. И, по мнению генерала Катукова, другого такого примера мужества и количества подбитых танков Вторая мировая война не знала. Он был настоящим профессионалом, умел ориентироваться, быть неожиданным. Например, в день гибели генерала Панфилова на штаб на большой скорости выскочили восемь немецких танков. Лавриненко командует экипажу и идёт один на эти восемь танков. Немцы решили, что это таран. Лавриненко моментально уходит в сторону, останавливается. Семь выстрелов – семь танков», – подчеркнула Кулакова.
По её словам, это произошло в Волоколамске. До этого у знаменитого танкиста были Орёл и Серпухов.
«Его награждают Орденом Красной звезды, Орденом Ленина. Видимо, считали, что он ещё был молод в 27 лет для высокой награды. Но Катуков был очень высокого мнения о Лавриненко и видел, как профессионально и грамотно сражался Дмитрий Фёдорович. Причем потерь в экипажах в его взводе не было. И 5 декабря 1941 года Катуков подписывает наградной лист на представление его к званию Героя Советского Союза», – отметила собеседница «Радио 1».
Однако этого звания Лавриненко не дали, а наградили Орденом Ленина. А 18 декабря после боя в деревне Аннино, недалеко от Волоколамска, Лаврененко погиб от осколка вражеской мины.

До конца войны все с восхищением отзывались о мужестве Лавриненко и его умении командовать взводом.

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#история
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#подвиг
#подмосковье
#московская область
Маск «отвратительно» отреагировал на количество обвинений за слова в сети в Великобритании
30 ноября 2024, 12:00

Фото: iStock/ Igor Zubkov

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Х раскритиковал Великобританию за огромное количество обвинений за слова в сети.
«Отвратительно», — написал Илон Маск.

Подобным образом предприниматель отреагировал на данные, по которым в Российской Федерации с 2008 по 2017 год осудили 98 человек за незаконные высказывания в сети, при том как в Великобритании лишь за один 2016-й год было вынесено 1696 идентичных обвинительных приговоров. Иных подробностей он не уточнил.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента Соединённых Штатов Америки, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины. Генеральный директор компании SpaceX выразил мнение, что Виндман совершил госизмену, за что понесёт наказание.

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#предприниматель
#данные
#человек
#илон маск
#великобритания
#россия
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Иеромонах Макарий разъяснил, почему курение — грех
30 ноября 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Alena Ivochkina

Русская православная церковь считает курение грехом. Иеромонах Макарий, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, призвал отказаться от этой привычки, благо к этому располагает начавшийся пост.
Священнослужитель напомнил корреспонденту РИА Новости случай из жизни греческого святого Силуана Афонского. Ему задали вопрос, чем плохо курение. Тогда святой предложил собеседнику помолиться перед тем, как закурить.

Тот попытался прочитать молитву, но затем смутился и признался, что неловко себя чувствует при этом. Святой Силуан сказал на это, что раз ему неловко молиться, то и курить неловко. Человек сам осознал, что молитва и курение — несовместимы. Для Слова Божия душа человека открыта, а табак она исподволь и независимо от разума отвергает.

«Собеседник признался, что ему неловко молиться перед сигаретой. Ну, а раз неловко молиться — значит, и курить неловко», — сказал иеромонах.

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#курение
#человек
#новости
#табак
#церковь
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В Люберцах организовали шлюз для общественного транспорта и упростили движение
29 ноября 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Масштабные работы по реорганизации дорожного движения завершили на улице Смирновской в Люберцах. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, проект по ликвидации пробок и оптимизации движения стартовал в прошлом году.
«На улице Смирновской часто образовывались пробки, потоки транспорта мешали друг другу перед Октябрьским проспектом. Специалисты провели переразметку на улице и реорганизовали движение транспорта. Также реализован один из главных этапов проекта – шлюз со светофором Т-5. Это позволило дать приоритет движению 26 маршрутов общественного транспорта, которые проложены от станции через Октябрьский проспект», – рассказали в ведомстве.
Шлюз в конце выделенной полосы для автобусов, или «метод разнесённых стоп-линий», – это элемент проектирования, позволяющий автобусам перестроиться в правый или центральный ряд для правого поворота или движения прямо.

В министерстве напомнили, что в прошлом году полностью реорганизовали движение у станции Люберцы-1, обеспечив удобную пересадку на наземный общественный транспорт. Для этого устроили круговое движение на пересечении улиц Смирновской и Волковской, обустроили новые пешеходные переходы, искусственные неровности, тротуар, остановки и выделенные полосы для общественного транспорта.

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#минтранс мо
#транспорт
#общественный транспорт
#движение
#автомобили
#автобусы
#люберцы
#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья могут создать песню для проекта «Непокорённый Курск»
29 ноября 2024, 22:40

Фото: iStock / Zeferli

Жители России могут принять участие в конкурсе по созданию главной песни для театрально-документального проекта «Народная история «Непокорённый Курск». Об этом сообщили организаторы конкурса – правительство Курской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый город».
«Конкурс народный – для всех жителей России. Он открыт как для профессиональных композиторов и музыкантов, так и для любителей. Темы касаются истории Великой Отечественной войны, Курской битвы, а также событий, связанных со вторжением ВСУ в августе 2024 года на курскую землю. Это темы мужества и стойкости русского человека в трудные времена, любви, которая помогает преодолеть любые трудности», – говорится в сообщении.
Песня должна быть оригинальной и не использоваться в других театральных проектах. Длительность композиции – до 4 минут. Текст должен быть на русском языке. Допускаются разные музыкальные стили и жанры, но организаторы отдают предпочтение балладе или гимну.

Эти и другие условия участия в конкурсе можно найти по ссылке. Песню и согласие на её использование нужно направить до 15 декабря на электронную почту: nepokorennyikursk@yandex.ru.

Все работы прослушают участники и организаторы проекта. Лучшие разместят в соцсетях для народного голосования.

Песня-победитель будет использована в документально-театральном проекте «Народная История «Непокорённый Курск». На неё также будет создан видеоклип.

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#музыка
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#курская область
#россия
#история
#война
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Жителям Подмосковья рассказали, как записаться к нотариусу через «Госуслуги»
29 ноября 2024, 22:28

Фото: iStock / Thapana Onphalai

Жителям Подмосковья напомнили, что записаться к нотариусу можно на портале госуслуг.
Бесплатный сервис доступен по ссылке.

Необходимо зайти на портал «Госуслуги» под своей учётной записью и выбрать нужное нотариальное действие – например, согласие на продажу имущества. Портал подскажет, какие документы потребуются для приёма. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет.

Далее нужно выбрать нотариуса, дату, время приёма и записаться.

Фото: Минцифры РФ

Подробнее весь порядок действий представлен на видео.

Сервис записи на приём к нотариусу реализуют Минцифры России и Федеральная нотариальная палата. На сегодня сервисом воспользовались более 80 тыс. человек. Оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5.

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#портал
#госуслуги
#россия
#минцифры
#юрист
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800 катков, 180 лыжных трасс и концерты: 1 декабря стартует «Зима в Подмосковье»
29 ноября 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Московской области 1 декабря стартует зимний сезон. Жители и гости региона смогут посетить 37 катков с искусственным льдом, в том числе восемь новых, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Подмосковные парки культуры и отдыха зимой становятся главными точками притяжения. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» планируем обширную программу мероприятий. Она включает праздничные, культурно-массовые и спортивные активности. График мероприятий уже сформирован», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Из новых сезонных катков два будут работать в Дубне, по одному – в Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине. Для посетителей предусмотрены тёплые раздевалки и продажа горячих напитков. Всего в Подмосковье откроют 817 мест для катания на коньках.

С 1 декабря в приложениях «МОе Подмосковье» и «Добродел» станет доступно расписание работы катков и функция бронирования. Чтобы забронировать сеанс, пользователям потребуется запустить приложение, выбрать в меню раздел «Катки» и перейти на страницу нужного катка. Там можно будет ознакомиться с актуальным расписанием сеансов и доступными временными интервалами для катания. Для бронирования времени достаточно нажать на кнопку «БРОНИРОВАТЬ» и выбрать подходящий сеанс.
Фото: пресс-служба Минблаго МО

В парках планируется открыть более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. Всего же в регионе будет доступно 184 лыжные трассы суммарной протяжённостью более 900 км.
«Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза. Предусмотрены сезонные предложения от кафе и ресторанов», – добавил Хайкин.
1 декабря почти в 90 парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Гостей ждут забеги в валенках, предновогодние ярмарки и концерты.

Скоро календарь зимних культурных и спортивных событий Подмосковья будет доступен на информационном туристическом портале.

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В декабре и январе на открытых площадках запланировано 29 ледовых спектаклей с участием таких известных фигуристов, как Татьяна Навка и Илья Авербух.

Продолжится проект «Выходи во двор», в рамках которого легендарные хоккеисты будут играть с жителями Подмосковья. Первая встреча состоится 1 декабря на катке в Черноголовке.

Фото: пресс-служба Минблаго МО

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В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в этому году вновь покажут ледовые спектакли
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#выходи во двор
#хоккей
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В Казахстане объявлен в розыск владелец космического корабля «Буран» Муса
29 ноября 2024, 21:32

Фото: iStock/ TheaDesign

В Казахстане объявили в розыск предпринимателя и владельца экземпляра советского космического корабля «Буран» Даурена Мусу. Информация об этом появилась на портале правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана.
Департамент полиции Алма-Аты объявил в розыск бизнесмена 1974 года рождения. На данный момент Муса — генеральный директор акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Байконур» (РКК «Байконур») — у неё в собственности находится летный образец советского космического челнока.

Даурен Муса разыскивается по подозрению в мошенничестве. Иные подробности дела пока не уточняются.

В 2021 году экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин просил казахстанского бизнесмена отдать космический корабль «Буран», который, по его словам, был в «жутком состоянии», городу Байконуру. Владелец «Бурана» не стал передавать его Российской Федерации.

АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», не входит в структуру Роскосмоса. Оно представляет собой частную казахстанскую компанию, которая зарегистрирована в городе Алма-Ата.

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#казахстан
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#байконур
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В Подмосковье в будущем году планируют очистить 20 водоёмов
29 ноября 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области в 2025 году по программе «100 прудов и озёр» планируется очистить 20 водоёмов общей площадью около 300 га. Эти объекты выбраны в 17 городских округах путём голосования на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Водоёмы, которые будут очищены по программе, можно найти на сайте ведомства.
«Голосование проходило с 15 октября по 15 ноября. В нём участвовали жители 34 городских округов, которые предложили 82 водных объекта. Всего в этом году было подано 47 602 голоса, что на 9 тыс. больше, чем в 2023 году», – отметили в ведомстве.
В рамках программы «100 прудов и озёр» проводится санитарная очистка подмосковных водоёмов. Работы включают очистку водной глади от водной растительности, окос рогоза и камыша, подъём и утилизацию строительного и бытового мусора, удаление опасных деревьев в акватории водных объектов.

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#подмосковье
#московская область
#экология
#голосование
#добродел
#пруд
#озеро
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«Один в поле не воин, но мы и по одному воюем»: история морпеха Виктора Вдовкина
29 ноября 2024, 20:36

Фото: группа «Герои России» во «ВКонтакте»

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России 8 августа 2000-го.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённый героям прошлого и настоящего. Сегодня речь пойдёт о подвиге Героя России, полковника запаса Виктора Викторовича Вдовкина.

В январе 1995 года старшего лейтенанта Виктора Вдовкина направили в командировку в Чечню на должность начальника штаба батальона морской пехоты 61-й отдельной бригады Северного флота. Он не раз отличился во время боёв за Грозный. В ходе боёв за здание бывшего Совета министров ЧИАССР Вдовкин во главе штурмовой группы захватил нижний этаж и организовал отражение нескольких контратак сепаратистов. Тогда были уничтожены около 18 боевиков и три огневые точки.
«Каждое воспоминание – это боль, иногда непросто ворошить прошлое. Говорят, что один в поле не воин, но мы – воины, мы по одному можем воевать. Но, когда идёт штурм, идёт отряд, идёт группа, мы друг друга прикрываем. Зачастую даже бойцы отодвигают командира, а сами идут вперёд, потому что командир управляет боем. Поэтому, по большому счету, берегут командира», – рассказал Виктор Викторович «Радио 1».
В том бою он получил ранение, но остался в строю. Даже оказавшись в полном окружении, группа Вдовкина держала оборону четыре дня, нанесла противнику большие потери. Во время очередного выхода в разведку Вдовкин вновь получил тяжёлое ранение и контузию, был эвакуирован на позиции, а после соединения с основными силами федеральных войск отправлен в госпиталь.

Указом президента от 3 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старший лейтенант Вдовкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Вдовкин прокомментировал идею президента Владимира Путина активно привлекать к политической жизни участников специальной военной операции и участников боевых действий.
«Инициатива поддержана ветеранами боевых действий и уже осуществляется. Многие у нас учатся в Академии при президенте. Например, мой товарищ с позывным «Струна» стал преподавателем Рязанского высшего военного командного училища плюс проходит обучение. У ребят есть образование, есть мозги, есть боевой опыт. В то же время война раскрывает в человеке много качеств – способность принимать решения, брать на себя ответственность, беречь людей и выполнить приказ, поставленную задачу. Это, поверьте мне, дорогого стоит», – сказал собеседник «Радио 1».
После вручения медали «Золотая Звезда» Виктор Вдовкин продолжил службу в армии. Был уволен в запас в звании полковника. Сейчас живёт и работает в Москве, активно занимается общественной деятельностью.

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