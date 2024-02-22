В офисе Зеленского раскритиковали польских фермеров, организовавших забастовки

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Польские фермеры организуют протесты, чтобы унизить украинцев, несмотря на трудности Украины, сообщает «URA.RU» со ссылкой на советника главы администрации Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
Таким образом политик отреагировал на попытки фермеров, по его мнению, навредить украинским гражданам. Подоляк отметил, что фермеры осознают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении».
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Александр Климов