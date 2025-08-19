В Okko вышел документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России»
19 августа в Okko вышел документальный проект NM Studio Документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России», посвящённый работе Черкизовского рынка и его создателю — Тельману Исмаилову.
Режиссёром трёхсерийного проекта является арт-директор News Media Holding и кинодокументалист Вадим Ватагин.
«Исмаилов — фигура сложная. Он до сих пор умеет к себе располагать, и, возможно, именно поэтому в его окружении в разное время были такие разные люди. Мы хотели понять — где миф, а где правда. Дать зрителю возможность увидеть, как всё на самом деле было устроено. Это не обвинительный фильм и не воспевание. Это честная реконструкция событий по материалам и воспоминаниям», — рассказал Ватагин.
Известно, что Исмаилов часто устраивал роскошные застолья, где присутствовали звёзды российского шоу-бизнеса. Из рассказов следует, что основатель рынка был щедрым человеком, к которому окружающие относились как к иконе.
Однако у этой медали была и обратная сторона — Исмаилов сделал своё состояние на доходах от Черкизовского рынка, где ежедневно проходили обороты, сравнимые с федеральным бюджетом, и действовали свои правила, при нарушении которых уборщицам часто приходилось отмывать кровь с асфальта. При этом правоохранительные органы в эти дела не вмешивались.
Однако отставка экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стала началом конца этой империи. В 2009 году рынок закрыли, Исмаилов покинул страну, а позже был признан банкротом.
В сериале «Черкизон. Ад и рай новой России» снялись известные люди и родственники Тельмана Исмаилова. Они поделились подробностями о его жизни и бизнесе, а также впервые показали младшего внука бывшего владельца Черкизовского рынка.
Посмотреть все три серии уже можно в Okko.