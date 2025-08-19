Актеры сериала «Солдаты» договорились возобновить съемки легендарного проекта
Актеры сериала «Солдаты» договорились возобновить съемки спустя 15 лет после выхода последней серии. Артисты хотят сняться в продолжении легендарного проекта, где покажут жизнь героев уже на гражданке.
Как оказалось, актеры пересекались на съемках других проектов и решили поностальгировать. В результате беседы артисты придумали концепт следующего проекта и загорелись идеей возобновить сериал.
«Так, Антон Эльдаров (Гунько) летом предложил Павлу Галичу (Лаврову) встретиться и потрещать за жизнь. К движу подтянулись Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов), и из обычного "как дела" тусовка превратилась в брейншторм», — передает telegram-канал Mash.
Как оказалось, актеры уже нашли автора для пьесы по сериалу. В дальнейшем планируется спектакль по «Солдатам». К тому же актерам удалось выйти на продюсеров, которые загорелись идеей продолжения сериала. В нем расскажут о жизни на гражданке полюбившихся героев.
Сейчас актёры подключают к съемкам коллег по цеху и ищут сценаристов.