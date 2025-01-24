В Подмосковье за год ликвидировали более 200 аварийных недостроев

Свыше 200 объектов незавершённого строительства, находившихся в аварийном состоянии, ликвидировали в Московской области в 2024 году, часть из них снесли, а часть привели в порядок, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«По итогам 2024 года органы местного самоуправления ликвидировали 203 аварийных недостроя, из них 174 было снесено, пять объектов привели в нормативное состояние, а 27 вовлекли в хозяйственный оборот, в том числе через приватизацию, для последующего восстановления», — говорится в сообщении.В 2025-2026 гг. в Московской области планируется решить судьбу ещё 414 недостроенных объектов. По каждому из них был проведён анализ, в результате 264 недостроя должны снести, 53 — достроить, а 94 — вовлечь в хозяйственный оборот.
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