В посёлке под Клином снесли полуразрушенный деревенский клуб

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийное здание деревенского клуба снесли в посёлке Раздолье городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное здание было построено в 1977 году, общая площадь деревенского клуба составляла немногим более 22 квадратных метров. Долгое время здание не эксплуатировалось и начало разрушаться. Объект признали аварийным, а в 2019 году, после смены правообладателя, внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Здание клуба было снесено в третьем квартале текущего года силами муниципальной администрации. В настоящее время участок полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.
Всего на территории округа Клин было выявлено 253 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 182 объекта. Работа в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов