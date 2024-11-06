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В посёлке под Клином снесли полуразрушенный деревенский клуб

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Аварийное здание деревенского клуба снесли в посёлке Раздолье городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное здание было построено в 1977 году, общая площадь деревенского клуба составляла немногим более 22 квадратных метров. Долгое время здание не эксплуатировалось и начало разрушаться. Объект признали аварийным, а в 2019 году, после смены правообладателя, внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Здание клуба было снесено в третьем квартале текущего года силами муниципальной администрации. В настоящее время участок полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.



Всего на территории округа Клин было выявлено 253 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 182 объекта. Работа в этом направлении продолжается.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#мособлархитектура
В Коломне приступили к капитальному ремонту школы №14
06 ноября 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания школы №14 начался в Коломне, завершить работы планируется до начала будущего учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик уже вышел на объект, в настоящее время из здания выносят мебель и ведут демонтажные работы», — отмечается в сообщении.
Общая площадь школы, расположенной по адресу: улица Шилова, дом №5, составляет свыше трёх тысяч квадратных метров. В ходе капитального ремонта в здании обновят фасад, кровлю, входную группу, внутренние помещения, инженерные коммуникации, заменят всю сантехнику, двери, окна и мебель, модернизируют пищеблок и благоустроят пришкольную территорию.

Все работы должны быть завершены в августе 2025 года.

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#капитальный ремонт
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Свыше 5 тыс. родителей проконтролировали школьное питание в Подмосковье
06 ноября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 5 тыс. родителей с начала учебного года проверили качество питания в подмосковных школах. Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, они присоединились к проекту «Родительский контроль».
Проект, стартовавший в 2020 году, охватывает 899 школ региона. Его цель - обеспечить прозрачность школьной жизни и активное участие в ней родителей.
«Свыше 5 тыс. родителей приняли участие в дегустации школьных блюд, проверив, чем питаются их дети. В начале ноября мы опросили учащихся и выяснили, что питание устраивает 97% школьников. Совместными усилиями работаем над повышением комфортной образовательной среды для наших детей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Проект «Родительский контроль» позволяет родителям раз в три месяца записаться на дегустацию школьных обедов онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением «Моя школа», выбрав во вкладке «Дегустация» школу, удобные дату и время посещения.

Для удобства родителей создан чек-лист, с помощью которого можно оценить качество питания и состояние пищеблока. Также в школах размещены плакаты с QR-кодом, который ведёт на портал «Добродел». Там можно оставить отзыв о питании. Это могут делать не только взрослые, но и школьники.

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В посёлке Некрасовский построили дом для переселенцев из аварийного жилья
06 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство девятиэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилого фонда завершилось в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский Дмитровского округа, в настоящее время поданы документы на ввод новостройки в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Квартиры в новом доме получат 222 семьи. Это 574 человека, которые сейчас живут в признанных аварийными домах №№1, 2, 5 и 12 по улице Свобода и домах №№1-17 и 20-23 в микрорайоне Трудовая. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составит свыше 13 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новостройка сдаётся с полной отделкой всех квартир.

Переселение людей из аварийных домов проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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В ступинской школе запустили образовательные программы от Физтеха
06 ноября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В школе №9 городского округа Ступино стартовали образовательные программы для старшеклассников по программе «Наука в регионы» от Фонда развития Физтех-школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ступино – один из ведущих промышленных округов Подмосковья. Будущее наших предприятий зависит от выпускников школ. Стартующие образовательные интенсивы – первый шаг в поддержке талантливых учеников. Желаю сдать экзамены на высокие баллы, получить высшее образование, возвращаться и работать на благо ступинской земли», – сказал, обращаясь с приветственным словом, руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
В новом образовательном проекте участвуют 60 школьников городского округа. Это три учебные группы по математике, физике и химии. Занятия будут проходить по выходным в офлайн- и онлайн-форматах.

Ребятам рассказали, что их ждёт на интенсивах, а также о перспективах трудоустройства. Выездные интенсивы направлены на повышение уровня образования выпускников по точному, техническому и естественно-научному направлениям.

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В Подмосковье упростили подачу заявок на соцгазификацию для участников СВО
06 ноября 2024, 10:39

Фото: iStock/simpson

Подать заявление на заключение договора на газификацию в Московской области на льготных условиях участники специальной военной операции и члены их семей теперь могут в онлайн-режиме — через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. В нашем регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Мы упростили получение этой льготы: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник смогут онлайн, не выходя из дома», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Для подачи заявки пользователь должен авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

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В деревне под Волоколамском по просьбе жителей появилась детская площадка
06 ноября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В деревне Владычина по просьбе жителей установили детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Жители обратились в администрацию в прошлом году. Сейчас на ранее пустовавшем участке недалеко от братской могилы советских воинов построили яркий многофункциональный комплекс. Место, где будет установлена площадка, выбирали сами жители.
«Приятно получать от жителей обратную связь. Снова встретились с волоколамцами, чтобы оценить выполненные работы. Родители рассказали, что вся деревня рада игровой площадке. Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым, поскольку имеются спортивные элементы и для них», – рассказала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
Строители уложили на площадке безопасное покрытие на основе резиновой крошки. Площадку оснастили яркими игровыми и спортивными элементами – горками, каруселями, качелями и другим оборудованием. Рядом установили песочницу. В этом году в городском округе появилось ещё пять новых детских площадок: две – в селе Шестаково, остальные – в посёлке Чисмена, селе Яропольце и в городе Волоколамске.

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На Международный форум «Экология будущего» открылась регистрация участников
06 ноября 2024, 10:20

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открыта регистрация участников Международного форума «Экология будущего», приуроченного к столетию Всероссийского общества охраны природы (ВООП) , сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
По словам организаторов, форум станет платформой для обсуждения основных экологических проблем, определения приоритетов государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования и создания условий для открытого диалога между правительством, обществом и бизнесом. В нём могут принять участие профессиональные экологи, общественные деятели, члены природоохранных организаций, школьники и студенты.

Мероприятие состоится 30 ноября в кластере «Ломоносов».

Всероссийское общество охраны природы было основано в 1924 году. Оно объединяет экологов, учёных и активистов, которые вносят свой вклад в охрану окружающей среды. Это старейшая и самая крупная экологическая организация в России, насчитывающая более 2 миллионов членов и около 15 тысяч первичных подразделений.

В рамках форума пройдут пленарные заседания, панельные дискуссии, программы для детей и молодёжи, экологические викторины и многое другое.

Регистрация доступна на сайте.

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В микрорайоне Кашира-2 после аварии на теплотрассе восстановили работу котельной
06 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / oksana fedina

Вечером 5 ноября в службу ЕДДС поступило сообщение о прекращении подачи горячей воды и тепла в микрорайоне Кашира-2 из-за аварии на теплотрассе по адресу: улица Металлистов, дом 10. Это привело к остановке работы котельной, и весь район остался без отопления, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Специалисты «Теплосети» проводили аварийно-восстановительные работы возле дома №10 на улице Металлистов. В это время были временно прекращены поставки тепла и горячей воды по адресам: улица Металлистов, дом 10, несколько частных домов и детский сад номер 10. Работники аварийной службы устраняли утечку.

Ночью 6 ноября котельная была запущена, и подача тепла и горячей воды возобновилась для жителей микрорайона Кашира-2.

Стоит отметить, что в районе работает горячая линия по вопросам подачи горячей воды и отопления.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8 (495) 487-40-00.

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#горячая вода
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Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»
06 ноября 2024, 09:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в квартале «Надежда» в Ступине, ход строительства проверил глава городского округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 77%. В здании завершается обустройство фасада, монтаж инженерных систем и отделка помещений. Ведётся также благоустройство пришкольной территории: так укладывают асфальтовые дорожки, устанавливают спортивные площадки и пр. Всего в работах задействовано около 70 человек, используется одиннадцать единиц техники», — говорится в сообщении.
Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2025 году. Согласно проекту, площадь здания составляет 11 тысяч квадратных метров. Для младшеклассников и учеников основной школы предусмотрены разные входы. В школе будут универсальные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр и столовая с кухней.

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