В округе Клин снесли деревенский клуб

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Здание клуба, находившееся в аварийном состоянии, снесли в деревне Михайловское городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажное кирпичное здание клуба общей площадью около 180 квадратных метров долгое время не использовалось и пришло в негодность: основные элементы строения частично разрушились, в здании не было окон и дверей. Администрация округа приняла решение снести аварийную постройку», — говорится в сообщении.В настоящее время снос здания завершён, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся от постройки землю, ещё не принято.
Всего на территории городского округа Клин было выявлено 236 недостроев, аварийных зданий и самостроев. Сейчас снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 166 зданий, работа в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов