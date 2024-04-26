В Подмосковье за три месяца ликвидировали более 300 недостроенных объектов

Фото: пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству МО
В Подмосковье в I квартале 2024 года ликвидировали более 330 объектов незавершённого строительства. Большинство удалось достроить, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Совместными усилиями удалось добиться значительных успехов: было ликвидировано 334 объекта, в том числе 244 объекта (73%) достроено и приведено в соответствие установленным требованиям. 90 объектов (27%) снесено. Дострой и приведение в соответствие объектов – всегда в приоритете. Так, дострой объектов нежилого назначения способствует созданию новых рабочих мест», – сказал руководитель ведомства Владислав Гордиенко.По его словам, значительных результатов по ликвидации проблемных объектов достигли в городских округах Химки (52 объекта», Раменский (22 объекта) и Мытищи (20 объектов).
Самую значимую долю объектов составили самовольно возведённые строения - 62% от общего количества.
Как напомнили в комитете, в Московской области за шесть лет ликвидировано почти 6,6 тыс. объектов недостроя. В планах - ещё 3,6 тыс.
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Лора Луганская