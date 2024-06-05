В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный многоквартирный жилой дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли на Быковской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Блочный двухэтажный дом был построен в 1956 году. Его общая площадь составляла немногим более 350 квадратных метров. По итогам обследования здание было признано аварийным, восьмерых собственников жилья расселили в конце 2023 года, а весной текущего года до был демонтирован», — говорится в сообщении.В настоящее время земельный участок, на котором стояло аварийное здание, полностью очищен от строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся территория, не поступала.
Всего на территории городского округа Подольск было выявлено 303 проблемных здания: это авариные постройки, недострои и объекты, возведённые без разрешительной документации. Сейчас снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 224 объекта. Работы в этом направлении продолжается.
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