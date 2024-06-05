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В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом

05 июня 2024, 14:03
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Двухэтажный многоквартирный жилой дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли на Быковской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Блочный двухэтажный дом был построен в 1956 году. Его общая площадь составляла немногим более 350 квадратных метров. По итогам обследования здание было признано аварийным, восьмерых собственников жилья расселили в конце 2023 года, а весной текущего года до был демонтирован», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, на котором стояло аварийное здание, полностью очищен от строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся территория, не поступала.



Всего на территории городского округа Подольск было выявлено 303 проблемных здания: это авариные постройки, недострои и объекты, возведённые без разрешительной документации. Сейчас снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 224 объекта. Работы в этом направлении продолжается.

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Верховный суд РФ оставил приговор социологу Кагарлицкому* без изменения
05 июня 2024, 14:06

Фото: istockphoto/sabthai

Приговор в пять лет лишения свободы за оправдание терроризма социологу Борису Кагарлицкому* Верховный суд оставил без изменения. Об этом сказано в решении суда.
«Суд постановил решение апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу защиты Кагарлицкого — без удовлетворения», – гласит вердикт.

Известно, что сторона защиты хочет пожаловаться в Конституционный суд России, поскольку считает вынесенный приговор слишком строгим.

«На наш взгляд, нарушен принцип объективности наказания, оно чрезмерное. На эту тему не раз высказывался Конституционный суд. Поэтому следующее наше действие — обжаловать приговор в Конституционном суде», – сказал адвокат Кагарлицкого Константин Ерохов.

Он подчеркнул, что права Кагарлицкого в качестве заключенного не нарушены, а его условия содержания в колонии приемлемы.

Уголовное дело против Кагарлицкого возбудили после того, как он выложил в сеть видео про теракт на Крымском мосту в 2022 году.

* Признан иноагентом в РФ и внесен в список террористов и экстремистов

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#новости
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В Подмосковье прошел благотворительный фестиваль «Подари надежду»
05 июня 2024, 14:02

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Более 16 тыс. жителей Подмосковья посетили благотворительный фестиваль для лиц с ОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Фестиваль проводился в 40 колледжах и вузах Московской области.

«В мероприятии приняли участие более 16 тыс. человек: дети с ОВЗ и их родители, воспитанники детских домов и школ-интернатов, пациенты хосписов. Благодаря фестивалю было собрано почти 240 тыс. рублей, которые будут направлены на помощь людям с инвалидностью и ОВЗ», — поделились в пресс-службе ведомства.

Помимо мастер-классов все желающие могли принять участие в спортивных эстафетах, квестах и развлекательных программах. На территории площадок работали благотворительные ярмарки, можно было приобрести авторские изделия, игрушки, бижутерию, посуду, сувениры.

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В многоквартирных домах Подмосковья проверили системы вентиляции
05 июня 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Московской области прошли проверки систем вентиляции. Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По данным ведомства, с начала года коммунальщики восстановили работоспособность вентиляции в более чем тысячи квартир.
«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции несёт управляющая организация дома. Инспекторы министерства проводят проверки всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особое внимание – системам вентиляции в домах с газовым оборудованием», – сказал Мурашов.
Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.

Как пояснили в министерстве, вентиляция в многоэтажке решает такие задачи, как проветривание помещений; вывод отработанных воздушных масс и контроль уровня влажности в помещении.

При обнаружили конденсата на окнах, неприятного запаха, плесени на стенах следует сообщить об этом в управляющую организацию дома или в ЕДС Московской области.

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#подмосковье
#московская область
#проверки
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В Подмосковье камеры начали фиксировать езду на мотоцикле без шлема
05 июня 2024, 13:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Распознавать езду на мототранспорте без шлема начали комплексы фотовидеофиксации в Московской области, нарушители уже стали получать штрафы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Для того, чтобы нейросеть работала корректно, специалисты обработали свыше полутора миллионов эталонных изображений с камер. Новый функционал активно внедряется на комплексах фотовидеофиксации», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он пояснил, что фиксация таких нарушений является «работой на опережение», которая позволит снизить риск дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями.

В министерстве добавили, что первые постановления о штрафах за отсутствие шлема на основании данных с камер вынесли в городском округе Балашиха.

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«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2024 новую модель
«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2024 новый седан Lada Iskra
05 июня 2024, 13:41

Фото: iStock/Vera Tikhonova

«АвтоВАЗ» впервые презентовал свою новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.
Автомобиль представлен в красном цвете, который в палитре «АвтоВАЗа» называется «огонь». Начало производства запланировано на следующий год.




В модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. В новую линейку семейства класса B будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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#автомобиль
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#автоваз
#машины
#санкт-петербург
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Звезду телешоу «Битва экстрасенсов» Суликову не допросили из-за самочувствия
05 июня 2024, 13:38

Фото:istockphoto/???? ??????

Звезду телешоу «Битва экстрасенсов» Елену Суликову, она же Алена Полынь, не допросили из-за плохого самочувствия. Об этом пишет ТАСС.
По словам представителей органов правопорядка, Суликова не первый раз имитирует плохое самочувствие, из-за чего приходилось откладывать следственные действия. Источник добавил, что допросить задержанную не удалось, но позже следственные действия продолжатся.

Кроме того, к Полынь приезжали медработники, которые не выявили у знаменитости проблем со здоровьем.

Елена Суликова подозревается в оскорблении чувств верующих и экстремизме. О ее задержании стало известно в минувший вторник, 4 июня.

Была информация, что знаменитость продавала литературу, где содержались призывы к насилию над священнослужителями РПЦ и выкладывала посты с оскорблениями чувств верующих.

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#звёзды
#экстремизм
#новости
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В Одинцове в 2024 году обустроят 18 дворов и спортивные площадки
05 июня 2024, 13:10

Фото: istockphoto / Valeriya

С 2019 года в Одинцовском округе по программе КБДТ привели в порядок 55 дворов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
За пять лет в Одинцовском округе по программе комплексного благоустройства приведены в порядок 55 дворов, установлены 34 игровых городка, 138 детских и 23 спортивные площадки прошли модернизацию.

«К 870-летию кардинально преобразился Звенигород: реконструирован исторический центр города — улицы, скверы, набережная. Благоустроены общественные пространства в Одинцово, Кубинке, Больших Вязёмах, Барвихе. Приведены в порядок территории у станций МЦД», — поделился глава округа Андрей Иванов.

В этом году комплексно благоустроят 18 дворов, сделают 12 спортивных площадок, а также 32 народные тропы протяжённостью почти 4 километра. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва установят еще 4 детских игровых комплекса.

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#звенигород
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#андрей иванов
#площадки
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В Лосино-Петровском округе проверили ход строительства поликлиники
05 июня 2024, 12:57

Фото: Валерия Тингаева

Поликлинику, рассчитанную на 320 посещений за смену, возводят в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, ход строительства проверили депутаты Госдумы РФ Александр Толмачёв и Анна Полякова, а также замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин и глава округа Сергей Джеглав, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Сейчас на объекте выполняются монолитные работы, внутренние инженерные работы и внутренние отделочные работы. Мы планируем завершить все строительно-монтажные работы до конца года и открыть поликлинику в начале следующего года», — сказал Константин Лапин.
Александр Толмачёв отметил важность поликлиники для местных жителей и подчеркнул, что нельзя допускать срыва сроков строительства.

«Важно, что делаем всё вместе с жителями, чтобы уже на старте строительства получить обратную связь, влиять на процессы, если что-то идëт не так. Или наоборот — получаем положительный отклик от людей», — добавил Толмачёв.
Строительство поликлиники ведётся в рамках программы губернатора Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и президентской программы «Здравоохранение».

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#строительство
#поликлиника
#лосино-петровский
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Подмосковные школьники провели «Каникулы со Знанием» на ВДНХ
05 июня 2024, 12:49

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники из Подмосковья провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Российское общество «Знание» подготовило специально для школьников из Москвы, Подмосковья и Саратовской области активную образовательную и культурную программу.

«Ребята побывали на занятии по актёрскому мастерству от преподавателя Университета «Синергия», актера МХАТ имени М.Горького и художественного руководителя детской театральной студии «Синяя птица» Юрия Коновалова и актеров МХАТ им. М.Горького. После этого школьники отправились на мастер-классы и некоторые из них посетили литературную гостиную. Перед ребятами выступили артисты творческого объединения «Вахтанговский практикум», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что программу убудут менять вторник и четверг: школьники будут посещать лекции на абсолютно разные темы.

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#минобразования мо
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