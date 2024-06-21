В округе Коломна снесли полуразрушенное здание ДК

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийное здание дома культуры снесли в селе Дулебино городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание ДК находилось в центральной части села — на улице Григоровича. Рядом с воинским мемориалом и жилой застройкой. Одноэтажный кирпичный дом культуры общей площадью около 380 квадратных метров долгое время не эксплуатировался и пришёл в негодность. В здании не было крыши, некоторых окон и дверей. Администрация округа приняла решение ликвидировать авариную постройку», — говорится в сообщении.Здание ДК снесли весной этого года. В настоящее время участок, который занимала постройка, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.
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