В Солнечногорске снесли заброшенное здание офицерской столовой

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Заброшенное и обветшавшее здание офицерской столовой снесли на улице Военный Городок в округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичное одноэтажное здание общей площадью около 500 квадратных метров, использовавшееся ранее как столовая для офицеров, долгое время стояло заброшенным и начало разрушаться. Прилегающая территория была в запущенном состоянии, и местные жители писали в «Добродел» с просьбой навести порядок и сделать место безопасным. Администрация округа приняла решение снести проблемную постройку», — говорится в сообщении.В настоящее время снос здания завершён, строительный мусор вывезен с участка и утилизирован. Освободившуюся территорию планируется благоустроить.
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