В пяти подмосковных округах прошли комплексные работы по содержанию дорог

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«Дорожные службы восстановили неработающий светофор в Люберцах в деревне Марусино на ул. Заречная, заменили поврежденный дорожный знак на автомобильной дороге в Раменском на ул. 100-й Свирской Дивизии, очистили остановочный пункт в Красногорске рядом со станцией МЦД Нахабино и установили дорожные знаки в Озёрах на ул. Свердлова, а также очистили придорожную полосу в Долгопрудном на Московском шоссе рядом со станцией Водники», — поделились в пресс-службе.
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