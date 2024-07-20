В округе Щелково завершили ямочный ремонт дворов

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в рамках программы «Ямочный ремонт» в городском округе Щелково было обновлено более 28500 квадратных метров асфальтового покрытия на 21 дворовой территории.
Из них 13 отремонтированы непосредственно в городе, а 8 на прилегающих местностях.
В 2023 году покрытие было обновлено на 42 дворах и внутриквартальных проездах. Общая площадь работ составила более 46800 квадратных метров.
Сообщается, что покрытие нуждается в ремонте, если на нем образуется сетка трещин, а также если появляются ямы, выбоины и просадки дорожного полотна.
Ремонтные работы начинаются, если повреждения превышают хотя бы один из параметров: ширина — 60 сантиметров, длина — 15 сантиметров, глубина — 5 сантиметров.
Жителям городского округа посоветовали обращаться в ряд инстанций в случае обнаружения во дворе дефектов на асфальтном покрытии. Обращения принимаются: в управляющей организации, администрации городского округа. Также можно оставить заявку на сайте «Добродел».
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В 2023 году покрытие было обновлено на 42 дворах и внутриквартальных проездах. Общая площадь работ составила более 46800 квадратных метров.
Сообщается, что покрытие нуждается в ремонте, если на нем образуется сетка трещин, а также если появляются ямы, выбоины и просадки дорожного полотна.
Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Ремонтные работы начинаются, если повреждения превышают хотя бы один из параметров: ширина — 60 сантиметров, длина — 15 сантиметров, глубина — 5 сантиметров.
Жителям городского округа посоветовали обращаться в ряд инстанций в случае обнаружения во дворе дефектов на асфальтном покрытии. Обращения принимаются: в управляющей организации, администрации городского округа. Также можно оставить заявку на сайте «Добродел».
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Анастасия Хохлова