В Подольске капитально отремонтируют котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт котельной планируется провести в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, извещение об электронных торгах за подряд на работы опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и разработать рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт котельной Климовского специализированного патронного завода (КПМЗ) в округе Подольск», — говорится в сообщении.Работы должны быть завершены в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 343 миллиона 314 тысяч 650 рублей, заявки принимаются до 31 июля. Финансирование капитального ремонта будет вестись из бюджета Московской области и округа Подольск.
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