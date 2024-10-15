В округе Восход завершили строительство фонтана

Фото: Ксения Афонина
Строительство фонтана завершили в подмосковном округе Восход, чаша фонтана сделана из гранита и керамогранита, в конструкции 16 форсунок для подачи водяных струй и 49 светодиодных подсветок. Однако полюбоваться на работу нового фонтана жители смогут только в будущем году, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Мы планируем запустить фонтан уже в следующем году, так как бригада завершила работы только сейчас. Поэтому мы не станем устанавливать железные круги и фонтанный столб, ведь уже пора готовить фонтан к зиме», — пояснил замглавы городского округа Восход Евгений Назаренко.Он добавил, что фонтан включат в конце апреля 2025 года, и жители смогут каждый день до конца тёплого сезона любоваться светодинамическим водным шоу.
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