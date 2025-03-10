В октябре пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!»

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova
С 29 октября по 01 ноября 2025 года в стране пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!». В этом году он посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие направлено на формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья — бывших советских республик. Организатором фестиваля «За нами Победа!» выступает Автономная некоммерческая организация
Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.
В фестивале-конкурсе могут принять участие участие как любительские, так и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно- прикладное искусство, театры мод и так далее. Конкурсы проводятся для восьми различных возрастных категорий от трёх до 80 лет.
С подробной информацией о порядке и условиях проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте Центра «Зарница», а также в группах «ВКонтакте» и Telegram.
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Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.
В фестивале-конкурсе могут принять участие участие как любительские, так и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно- прикладное искусство, театры мод и так далее. Конкурсы проводятся для восьми различных возрастных категорий от трёх до 80 лет.
С подробной информацией о порядке и условиях проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте Центра «Зарница», а также в группах «ВКонтакте» и Telegram.
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Александр Бойцов