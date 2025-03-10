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В октябре пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!»

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova

С 29 октября по 01 ноября 2025 года в стране пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!». В этом году он посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие направлено на формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья — бывших советских республик. Организатором фестиваля «За нами Победа!» выступает Автономная некоммерческая организация
Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.

В фестивале-конкурсе могут принять участие участие как любительские, так и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно- прикладное искусство, театры мод и так далее. Конкурсы проводятся для восьми различных возрастных категорий от трёх до 80 лет.

С подробной информацией о порядке и условиях проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте Центра «Зарница», а также в группах «ВКонтакте» и Telegram.

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Психолог назвала две главные причины, из-за которых людям тяжело найти вторую половинку
Психолог Лысакова: люди не могут найти вторую половинку из-за страха боли
10 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/fizkes

Семь из десяти россиян, по данным опроса ВЦИОМ, не боятся одиночества. Сорок процентов респондентов считают, что одиноких людей в их населенном пункте за последние пять лет стало больше. Четверть опрошенных считает, что сегодня легко найти себе вторую половину, 63% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что в современном мире тяжело найти вторую половину из-за несовпадения целей и ценностей.

«Люди, заточенные на создание семьи — это одна категория, другая — абсолютно не заточена. И когда они встречаются, происходит несовпадение, фрустрация (разочарование в плоть до депрессии) неизбежна», —объяснила эксперт.

По ее словам, за последние 20 лет социальные ценности сильно изменились, что приводит к нарушению прежних традиций, связанных с построением семьи.

«Раньше в 20−25 лет считалось абсолютно нормой, если ты уже женат/замужем, если у тебя есть дети. А сейчас все поменялось: все строят карьеру, все эмансипированы, и вот из-за этого, конечно, сложности», — отметила психолог.

Также она добавила, что сложности с любовным партнерством связаны со страхом в очередной раз ошибиться и испытать боль.

«Женщина встречает мужчину, и он говорит, что настроен на все серьезное, а на самом деле для него цель — мимолетные отношения. После нескольких таких случаев женщина может разочароваться в отношениях в принципе. Иногда даже после одного неудачного случая складывается установка, стереотип, что все обманщики, лжецы, никому нельзя верить. И то же самое у мужчин. Люди себя оберегают от боли — это частое явление», — пояснила психолог.

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Скончалась вдова Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова
10 марта 2025, 11:09

Татьяна Говорова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Москве умерла актриса Татьяна Говорова, супруга знаменитого коллеги по цеху Виктора Павлова. Причиной смерти 84-летней артистки стала острая сердечная недостаточность.
Женщине стало плохо накануне, 9 февраля, сообщает телеграм-канал SHOT. Она вызвала скорую помощь и было принято решение об экстренной госпитализации уже потерявшей к тому времени сознание артистки. Медицинская бригада проводила реанимационные мероприятия, но до больницы Татьяну Говорову не довезли. Актриса скончалась около 19:00 в машине скорой помощи.

Зрителям Татьяна Говорова известна в основном ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». А так же тем, что была замужем за легендарным Виктором Павловым, народным артистом РФ, с которым они поженились в 1966 году и прожили вместе 40 лет, до самой смерти актёра.

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Индексация социальных пенсий в России: что известно
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75%
10 марта 2025, 11:07

Фото: iStock/mars58

В России с 1 апреля проиндексируют на 14,75% социальные пенсии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума», — заявил Мишустин.

Он пояснил, что государство окажет подобную помощь для россиян с инвалидностью, а также в случае потери кормильца. Кроме того, данные меры направлены на тех людей, у которых нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии.

В пресс-службе кабмина уточнили, что индексация социальных пенсий составит 14,75% и затронет почти 4,2 млн российских граждан. Для этого из бюджета будет выделено порядка 85 млрд рублей.

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#мишустин
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Порфирьев день 11 марта: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и финансовое благополучие, народные приметы
10 марта 2025, 10:39

Фото: istockphoto/Mark Buckingham

В народном календаре 11 марта — Порфирьев день, который также называют Порфирий Поздний. Согласно народным приметам, в этот день можно было предсказать, каким будет лето и урожай.
В этот день православные христиане чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: istockphoto/RnDmS

В 346 году в Фессалониках, что в Македонии, родился Порфирий, который впоследствии стал архиепископом Газским. Он получил хорошее образование и в возрасте 25 лет отправился в Египет, где начал свой духовный путь на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого.

В 395 году Порфирий был назначен епископом Газы. В городе было мало христианских церквей и много языческих святилищ. Во время засухи Порфирий совершил крестный ход, освятив город, что вызвало дождь и обратило многих язычников в христианство.

Несмотря на продолжавшиеся гонения на христиан, Порфирий обратился за помощью к императору Константинополя и святителю Иоанну Златоусту. По молитвам Порфирия у императрицы Евдоксии родился сын. За это в 401 году император повелел разрушить в Газе идольские капища и предоставил христианам особые привилегии.

К концу своего земного пути святитель Порфирий укрепил христианство в Газе и полностью защитил свою паству от гонений со стороны язычников. По молитвам святого происходили многочисленные чудеса и исцеления. В течение четверти века он был наставником для своей паствы и ушёл из жизни в преклонном возрасте, в 420 году.

Приметы дня


Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova

  • Снежное 11 марта предрекало промозглые летние дни.
  • Ночью на небе нет облаков, ярко светят звезды – лето будет жарким, но много будет гроз.
  • Начало цветения вербы влекло за собой хорошую пахоту.
  • Обильная капель. К хорошему урожаю.
  • Воробьи сбиваются в стайки – к сухой и теплой погоде.


Что можно делать 11 марта


Фото: istockphoto/alexkich

В этот день можно сходить в церковь и помолиться перед иконой святителя Порфирия, прося об исцелении, даровании здравия своим родным и близким, также попросить святого укрепить веру.

В день Порфирия женщины старались навести порядок в своих домах. По поверью, это должно было принести счастье в семью. Также считалось, что в таком доме отношения между супругами будут открытыми и доверительными.

Запоминайте сны накануне Порфирьева дня. Считается, что сон, увиденный с 10 на 11 марта, сбудется на третий день.

Что нельзя делать в этот день


  1. Согласно народным поверьям, 11 марта не стоит молодым людям знакомиться с девушками. Считается, что в этот день в тела девушек вселяются кикиморы, которые могут сбить мужчин с толку, сначала очаровав их, а затем забрав их жизненную энергию.
  2. В день Порфирия не стоит переедать, ведь это может привести к проблемам с желудком, которые придётся решать с помощью лекарств и длительного лечения.
  3. В день памяти святого Порфирия не стоит предаваться шумному веселью, распивать спиртные напитки и громко петь. Это может привести к неприятностям и слезам.
  4. В этот день не рекомендуется заниматься рукоделием, так как это может привести к неприятностям. Узелки на нитках символизируют финансовые проблемы.
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Как зарегистрировать блог на физическое и юрлицо — инструкция от Роскомнадзора
10 марта 2025, 09:45

Фото: istockphoto.com/Apichat Noipang

Российские блогеры, чьи страницы в соцсетях, паблики и каналы имеют более 10 тысяч подписчиков, обязаны предоставлять в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать их личность, соответствующая норма начала действовать с 1 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
«Зарегистрироваться обязаны блогеры, публикующиеся на следующих ресурсах: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», Rutube, YouTube, TikTok, Likee, Telegram, Yappy, Discord, Twitch, Pinterest, «Пикабу» и LiveJournal», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на регистрацию владелец ресурса может онлайн — через портал «Госуслуги». По механизму подачи заявки как от физического, так и юридического лица выпущена подробная инструкция.

Инструкция






Фото: пресс-служба Роскомнадзора
Уточнения для регистрации на юрлицо




















Фото: пресс-служба Роскомнадзора


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