На ВДНХ в День защитника Отечества пройдёт патриотический фестиваль

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В мультимедийном историческом парке «Россия ‒ Моя история» на ВДНХ 23 февраля проведут фестиваль «Россия ‒ Моя история. Мужество». Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, его приурочат ко Дню защитника Отечества.
«На фестивале будут работать несколько площадок. В рамках акции «Знание.Герои», организованной Российским обществом «Знание», участники встретят с Героями России, участниками СВО. Мастерская управления «Сенеж» представит серию презентаций «Новые форматы работы с молодёжью». Обсуждать будут инновационные методы патриотического воспитания и вовлечения молодых в изучение истории страны», ‒ говорится в сообщении.В ходе фестиваля можно будет побывать на экскурсиях по мультимедийным выставкам, узнать о развитии военной науки России.
В рамках кинопоказа зрители увидят фильм «Юности Граница», посвящённый юным героям, помогающим участникам СВО. А в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» пройдёт мастер-класс по основам тактической медицины, управлению дронами, сборке и разборке автомата Калашникова.
Фестиваль будет организован в павильоне №57 ВДНХ с 11 до 18 часов. Вход свободный. Подробную информацию можно найти на сайте.
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