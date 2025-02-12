Более 150 исполнителей соберёт в Балашихе фестиваль патриотической песни

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
16 февраля в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе состоится Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«В этом году фестиваль посвятили Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия подано более 150 заявок из 24 муниципалитетов Подмосковья. Возраст исполнителей – от 10 до 60 лет. Это солисты, ансамбли и хоровые коллективы, выступающие в разных жанрах. Оценивать выступления будет авторитетное жюри», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Все участники получат дипломы от организаторов, а лауреаты – дипломы Министерства культуры и туризма Московской области и памятные кубки.
Выступление творческих коллективов начнётся в 10:30.
Вход свободный.
Адрес КДЦ: Балашиха, ул. Заречная, д. 3.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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