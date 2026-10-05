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Жителей Подмосковья призвали принять участие в голосовании за премию «ШУМ»

Фото: istockphoto.com/Deagreez

Стартовало народное голосование за финалистов всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Принять участие в голосовании приглашают всех пользователей соцсети «ВКонтакте», в том числе — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба премии.



Голосование стартовало 26 сентября и продлится до 12 октября.

«Голосовать можно раз в сутки по каждой из десяти номинаций», — отмечается в сообщении.
Победители конкурса будут определены по сумме баллов, набранных по итогам заочного и очного этапов и в результате народного голосования.

Подробные правила голосования, а также имена финалистов и описание проектов, которые представили на конкурс претенденты на победу, размещены на официальном сайте премии «ШУМ».
Лев Каштанов

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