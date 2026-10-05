Жителей Подмосковья призвали принять участие в голосовании за премию «ШУМ»
Стартовало народное голосование за финалистов всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Принять участие в голосовании приглашают всех пользователей соцсети «ВКонтакте», в том числе — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Голосование стартовало 26 сентября и продлится до 12 октября.
«Голосовать можно раз в сутки по каждой из десяти номинаций», — отмечается в сообщении.Победители конкурса будут определены по сумме баллов, набранных по итогам заочного и очного этапов и в результате народного голосования.
Подробные правила голосования, а также имена финалистов и описание проектов, которые представили на конкурс претенденты на победу, размещены на официальном сайте премии «ШУМ».