Юрист Маз рассказала, кем можно подрабатывать после основной работы
Примерно каждый пятый работающий россиянин хотел бы найти подработку. Среди подходящих вариантов — работа курьером, барменом или официантом. Об этом NEWS.ru рассказала главный юрист платформы для поиска подработки «Наймикс» Яна Маз.
По её словам, 22% работников хотели бы получать дополнительный доход, но пока не пробовали подрабатывать. Ещё 15% уже имеют второй источник заработка.
При выборе подработки важно учитывать не только оплату, но и возможность совмещать её с основным графиком. В складской логистике можно комплектовать заказы, заниматься погрузкой и разгрузкой, работать разнорабочим или курьером. В общепите и гостиничном бизнесе востребованы официанты, бармены и хостес.
Тем, кто легко находит общий язык с людьми, юрист также советует рассмотреть работу консультантом или промоутером. Другие варианты — оператор кол-центра и специалист службы поддержки.
Способ оформления зависит от характера работы. Для дополнительной занятости по трудовому договору подходит совместительство, а для выполнения отдельных работ или оказания услуг можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ). Также исполнитель может применять налоговый режим для самозанятых, но он не заменяет договорённости с заказчиком.
Перед началом работы важно согласовать задачу, сроки, размер и порядок оплаты, условия приёмки и доработок, а также расходы исполнителя. При поиске заказов через платформы необходимо внимательно изучить оферту и условия конкретного задания, заключила Маз.
Читайте также: