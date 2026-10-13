Юрист Маз рассказала, кем можно подрабатывать после основной работы

13 октября 2026, 15:00

Курьеры, бармены и официанты могут совмещать подработку с основной занятостью

Фото: istockphoto / Nikola1988

Примерно каждый пятый работающий россиянин хотел бы найти подработку. Среди подходящих вариантов — работа курьером, барменом или официантом. Об этом NEWS.ru рассказала главный юрист платформы для поиска подработки «Наймикс» Яна Маз.