В Омске задержали главу регионального Минцифры Дениса Цуканова

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Министра цифрового развития и связи Омской области и заместителя председателя областного правительства Дениса Цуканова задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что после задержания силовиками чиновника отправили в Москву, где в отношении него уже возбудили уголовное дело. В скором времени ему изберут меру пресечения в Басманном районном суде.
В настоящее время детали уголовного дела не сообщаются. Также отсутствует информация об освобождении чиновника от занимаемых должностей.
Цуканов является выходцем из ДНР. Указанные должности он получил в июле прошлого года.
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В настоящее время детали уголовного дела не сообщаются. Также отсутствует информация об освобождении чиновника от занимаемых должностей.
Цуканов является выходцем из ДНР. Указанные должности он получил в июле прошлого года.
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Анастасия Чинкова