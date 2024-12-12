В ЯНАО задержаны два таджика с накладной лысиной и линзами для смены цвета глаз

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В ЯНАО правоохранители задержали двух граждан Таджикистана. У них было обнаружено оружие и целый шпионский набор, включая лазерный прицел, накладную лысину и линзы для изменения цвета глаз.
Два брата — 39-летний Некруз и 37-летний Шахрат — задержаны в Ноябрьске, сообщает телеграм-канал Baza. При обыске у них нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также шпионские атрибуты для изменения причёски и цвета глаз.
Пока на иностранцев завели только дело по статье о незаконном хранении оружия. По словам братьев, ничего противозаконного они не делали. Один любит оружие, другой увлекается охотой.
Однако представители силовых структур не слишком верят гражданам Таджикистана. Вызывают подозрение обилие сим-карт и шпионский грим. Они зарегистрированы и получили вид на жительство в ХМАО несколько месяцев назад. При этом на допросах оба вдруг резко перестали понимать русский язык.
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Пока на иностранцев завели только дело по статье о незаконном хранении оружия. По словам братьев, ничего противозаконного они не делали. Один любит оружие, другой увлекается охотой.
Однако представители силовых структур не слишком верят гражданам Таджикистана. Вызывают подозрение обилие сим-карт и шпионский грим. Они зарегистрированы и получили вид на жительство в ХМАО несколько месяцев назад. При этом на допросах оба вдруг резко перестали понимать русский язык.
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Александр Бойцов