Полиция Воронежа задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев

Видео: Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»
В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали подростков за поджоги по заказу наркоторговцев, сообщило МВД по области в своём Телеграм-канале.
Представители Министерства внутренних дел подчеркнули, что в сентябре ряд граждан обращались в полицию. Они передавали об уничтожении имущества. Трое подростков получали через мессенджер задания от наркоторговцев, которые говорили им поджигать двери квартир и калиток домов должников. За такое они получали от десяти до 15 тысяч рублей на крипто кошелёк.
Сотрудники полиции задержали 17-летнего и двух 18-летних юношей. На допросе они признались в содеянном.
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«Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Им грозит до пяти лет лишения свободы», — добавили представители Министерства внутренних дел Воронежской области.
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Ольга Енгалычева