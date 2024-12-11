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Полиция Воронежа задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев

Видео: Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали подростков за поджоги по заказу наркоторговцев, сообщило МВД по области в своём Телеграм-канале.
Представители Министерства внутренних дел подчеркнули, что в сентябре ряд граждан обращались в полицию. Они передавали об уничтожении имущества. Трое подростков получали через мессенджер задания от наркоторговцев, которые говорили им поджигать двери квартир и калиток домов должников. За такое они получали от десяти до 15 тысяч рублей на крипто кошелёк.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего и двух 18-летних юношей. На допросе они признались в содеянном.



«Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Им грозит до пяти лет лишения свободы», — добавили представители Министерства внутренних дел Воронежской области.

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#сотрудники
#подростки
#воронежская область
#поджог
Полный пассажиров автобус перевернулся на трассе под Новосибирском
11 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/conejota

На трассе Р-254 под Новосибирском произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 289, столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся.
Автобус слетел с трассы под уклон и укатился метров на 15, сообщает телеграм-канал «112». В это время в салоне находились 45 пассажиров. Чудом обошлось без погибших. Удар смягчил глубокий снег, лежащий по обочинам дороги. По предварительным данным, травмы получили три человека — водитель и два пассажира. Медики бригады скорой уже оказали им помощь.

На месте работают врачи, сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства и подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям. Сотрудники ГИБДД выясняют детали происшествия.

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#медики
#происшествия
#112
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Учёные в Австралии из-за халатности потеряли 320 флаконов со смертельным вирусом
11 декабря 2024, 16:32

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Более 300 образцов смертельного вируса Хендра было утеряно в государственной лаборатории Квинсленда (Австралия). Это произошло из-за халатного и расхлябанного отношения к своим обязанностям сотрудников научного учреждения.
Об этом инциденте сообщило информационное агентство АВС со ссылкой на министра здравоохранения Австралии Тима Николлса. По его словам, потеря 323 образцов материалов исследования в лаборатории вирусологии произошла ещё в 2021 году. Помимо вируса Хендри, среди утерянных материалов были болезнетворные культуры лиссавируса и хантавируса.

Причиной этого стало серьёзное нарушение протоколов безопасности. Известно о пропаже стало только в августе 2023 года, когда сотрудники лаборатории не смогли объяснить, где находятся флаконы с вирусом. Как рассказал Николлс, вирусы просто поместили в работающую морозильную камеру без оформления каких-либо документов. В дальнейшем они могли быть изъяты из этого безопасного хранилища, просто утеряны либо каким-то другим образом не учтены.

Главный санитарный врач Австралии доктор Джон Джеррард сообщил, что риск для населения страны невелик. Дело в том, что указанные вирусы плохо выживают вне специально оборудованных камер с низкой температурой.

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#австралия
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В Башкирии суд назначил штраф мужчине из-за переписок его супруги с любовниками
11 декабря 2024, 16:23

Фото: iStock/ fizkes

В Башкирии суд приговорил местного жителя Айдара к судебному штрафу из-за переписок его жены Светланы с любовниками, сообщил Телеграм-канал Baza.
В 2023 году мужчина забрал из ремонта телефон жены и во время проверки функционирования гаджета, он обнаружил переписки Светланы с любовниками — в них она говорила о сексе с ними. Айдар узнал, что супруга изменяет ему уже десять лет и со злости прислал снимки экрана её чатов всем близким, чтобы показать им истинное обличье Светланы.

«Мне тогда не хватало секса. А сейчас всё есть и в меру», — говорилось в одном из сообщений женщины.

В результате инцидента супруги развелись. Через время Светлана подала на бывшего мужа заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни — из-за этого в отношении Айдара возбудили уголовное дело.

На суде Светлана попросила посадить бывшего супруга на два года, но вместо реального лишения свободы мужчине назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

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В Иркутске мать напала на педиатра из-за бахил
11 декабря 2024, 16:15

Фото: iStock/Tatiana Stepanishcheva

В Иркутске мать шестилетней девочки избила педиатра, которого она вызвала на дом из-за болезни ребёнка. Следователи начали проверку. Об этом сообщают в региональном управлении СК РФ.
Инцидент, по информации ведомства, произошёл 2 декабря. Причиной такого неадекватного поведения стало отсутствие бахил у врача.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга утыкал гвоздями голову и грудь 28-летнего мужчины. Поводом для такой суровой расправы послужила ревность.

Пострадавший чудом остался жив, сейчас он находится в реанимации.

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#инцидент
#иркутская область
#мвд
#ск рф
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«Миша, где моё тело?»: Мать от имени мертвой дочери написала письмо убийце, надеясь на откровение
11 декабря 2024, 15:34

Фото: istock / MaYcaL

Убийцу 18-летней Екатерины Кузьминой и 25-летней Натальи Малаховой приговорили к пожизненному лишению свободы. Преступник уже отбывает наказание, но тела россиянок так и не нашла. Мать написала дешугубу письмо от лица дочери с просьбой указать место захоронения тела.
Мужчина даже назвал его, уточнив, что прятать тело ему помогал отец, бывший силовик. Однако на месте следов убитой не нашли. Женщина предполагает, что отец мог перепрятать останки ее ребенка. В материале «Радио 1» расскажем детали этой жуткой истории.

«Загуляла девчонка»

Алена Кузьмина воспитывала дочь Екатерину одна. Отец пропал еще до рождения малышки, помогать с ребенком было некому, ведь Алену вырастили опекуны. Девушка выросла жизнерадостной красивой девушкой, но немного легкомылсенной.

Катя пропала в канун Нового 2015 года. В конце декабря мать проснулась с тревожным ощущением. Зайдя в комнату дочки, она не застала ее. Позвонив ей, она услышала шум и скрежет, а после тишину. С того времени телефон любимой дочери замолчал навеки.

«Я сразу же побежала в полицию писать заявление. А там рукой махнули, мол, загуляла девчонка. Полиция ничего не делала и только через пять дней получила результаты биллинга, согласно которым дом Катя не покидала, и детализацию звонков. В ночь на 26 декабря ей написал Михаил Саплинов из соседнего подъезда и пригласил в гости», — рассказала Алена изданию «АиФ».
Мать отметила, что за несколько дней о пропажи дочь пришла домой с бело розой, подаренной полицейским Михаилом Саплиновым. Мужчину допросили, он заявил, что приглашал знакомую, но она не пришла.

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Пропажа второй девушки

Поиски продолжались 2 года. Но 20 ноября 2016 года домой к Алене пришли родители Натальи Малаховой с ориентировкой на поиск девушки. Оказалось, что она пропала в том же доме. Они назвали адрес и квартиру, в которой проживал тот самый Саплинов, приглашавший Катю в гости. К тому времени мужчина уже покинул службу.

«Перед тем, как зайти к Алене, я пришла к нему. Миша сидел на кухне и ел колбасу, откусывая прямо от палки. Спокойный, уверенный. Заявил, что Наташа наносила ему визит, но утром вызвала такси и уехала домой», — поделилась мама второй жертвы Ирина.
Убитые горем женщины проанализировали историю звонков с телефона Натальи. Последний раз она звонила в службу такси. Водитель позже сообщил, что пассажирка к нему не вышла.

Несмотря на уверенный вид Михаила, он быстро сознался в убийстве. Мужчина пытался изнасиловать Екатерину, но она пыталась дать отпор. Ужасы, совершенные над Натальей, душегуб снял на видеокамеру, что послужило доказательством.

Фото: istock / 9632290_400

Тела так и не нашли

Экс-полицейский путался в своих показаниях, сначала заявляя, что закопал тела, а после, что выбросил их в мусорный бак. Вторая версия стала для него итоговой. Саплинов уточнил, что машинально ответил на звонок матери, выбрасывая тело в контейнер.

«Саплинов — потомственный полицейский, — объясняла Кузьмина. — Мы уверены, что версию о мусорке Саплинову подсказал отец, он служил в правоохранительных органах. Ведь «нет тела — нет дела». На этом и строился расчет. Но они просчитались», — отметила Кузьмина.
Несмотря на отсутствие каких-либо биологических следов Екатерины Кузьминой в его квартире, Саплинова признали виновным в изнасиловании и убийстве обеих девушек и приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима «Полярная Сова».

Письмо убийце

Не уведомив следователей, Алена написала Саплинову письмо от имени своей убитой дочери. В письме она просила его сообщить, где он спрятал ее тело. Негодяй максимально подробно все описал и правоохранители выдвинулись на поиски. На работу в общей сложности ушло около двух лет, но все тщетно.

Позже он признался, что показывал могилы отцу, который может показать их расположение. Телефон убийцы подтвердил его слова.

19 ноября 2016 года, спустя 2 дня после убийства Наташи, Михаил четверть часа находился около возле памятника 17 героям-бронебойщикам вместе со своим отцом. А 26 декабря 2014 года, в день убийства Кати, он останавливался на 30 минут на пустыре в Дмитровском заказнике. Там, после выхода на пенсию, отец работал егерем. В тот день Михаил как раз находился там.

Наталья Малахова и Екатерина Кузьмина (Фото: соцсети)

«Мы предполагаем, что, возможно, отец Михаила после его ареста выкопал тела наших дочерей и закопал в другом месте. Иначе как по-другому все это объяснить? После того как убийца сообщил об этом, полицейские хотели допросить его отца. Но его не нашли, он якобы ушел на СВО», — рассказала мать второй жертвы.
Саплинов старший действительно заключил контракт с МО, а спустя шесть месяцев после отъезда вернулся в родной город. На допросе он категорически отрицал причастность к преступлению. Мужчина уверен, что его сын не виновен. При этом он отказался пройти проверку на детекторе лжи.

Родители осужденного и более 5 тысяч подписавших петицию верят в его невиновность. Матери убитых девушек объявили сбор финансов на вознаграждение за сведения о местонахождении тел своих дочерей.

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Суд вынес приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Ставропольский суд осудил участников дебоша в аэропорту Махачкалы
11 декабря 2024, 15:22

Фото: iStock/Michał Chodyra

На Ставрополье суд приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту города Махачкалы к срокам от 8 до 9 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, фигуранты дела Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев не стали выполнять требования силовиков. Один из подсудимых напал на представителя власти.

Материальный ущерб от дебоша составил более 24 млн рублей, пострадали 30 полицейских, 23 из них получили травмы разной степени тяжести, уточнили в прокуратуре.

Беспорядки в Дагестане начались в конце октября 2023 года на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля. Дебош в аэропорту Уйташ устроили из-за прибытия самолёта из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни участников ворвались в здание аэропорта и выбежали на лётное поле.

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#имущество
#ставропольский край
#аэропорт
#суд
#прокуратура
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Ревнивый житель Екатеринбурга вбил гвозди в голову и грудь соперника
11 декабря 2024, 15:16

Фото: istockphoto/photovs

Житель Екатеринбурга утыкал гвоздями голову и грудь 28-летнего мужчины. Поводом для такой суровой расправы послужила ревность.
Об этом происшествии рассказало сетевое издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России и СУ СК РФ по области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний ревнивец увидел в более молодом знакомом своего соперника, после чего принялся расстреливать его гвоздями из пневматического строительного пистолета.

Следователи посчитали, что екатеринбуржец намеревался убить парня, вбивая гвозди в его голову и грудь. Пострадавший чудом остался жив, сейчас он находится в реанимации. Женщина, ставшая объектом неуёмной ревности, в момент совершения преступления отсутствовала в квартире.

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#следователи
#женщина
#пострадавший
#ск рф
#пистолет
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В Красноярске арестовали водителя после катания девушек на тюбинге
Красноярский суд арестовал водителя после катания девушек на тюбинге
11 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Красноярский суд заключил под стражу на два месяца 27-летнего водителя, который катал двух девушек на привязанном к машине тюбинге. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл 9 декабря. Ватрушка вылетела на встречную полосу и попала под колёса автомобиля.

В результате погибла 17-летняя девушка, другую пострадавшую (20-летняя девушка) госпитализировали с тяжёлыми травмами в больницу.

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#суд
#мвд
#инцидент
#красноярский край
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В Красноярске во время допроса мужчина выпал из окна Следственного комитета
11 декабря 2024, 14:06

Фото: istockphoto/blinow61

В Красноярске из окна на здания регионального Следственного комитета выпал допрашиваемый. В результате полученных травм мужчина скончался.
Сначала человек сидел на подоконнике кабинета на 11-м этаже, сообщает телеграм-канал база. Он упал на крышу соседнего дома. Удар был такой силы, что тело пробило крышу и застряло в перекрытиях. Спасателям пришлось извлекать 39-летнего погибшего с помощью специального оборудования.

По данным местных СМИ, мужчину допрашивали по делу бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, задержанного несколько дней назад. Его подозревают в передаче взяток экс-руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Жвакину, который также задержан. Обстоятельства и подробности падения и гибели допрашиваемого выясняются.

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