В Омске заметили мужчину в чулках, прогуливающегося без одежды
Жители Омска рассказали о необычном и тревожном происшествии в парке на улице Володарского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, в зелёной зоне прогуливался полностью обнажённый мужчина, на котором были только чулки.
Неожиданная встреча произошла днём, когда в парке находились прохожие и отдыхающие. Группу подростков, заметивших странного человека, он быстро обошёл стороной и скрылся из виду.
Тем не менее поведение мужчины вызвало беспокойство у горожан. Некоторые опасаются, что он может проявить агрессию или попытаться напасть, особенно на одиноких девушек.
Свидетели призывают жителей быть внимательными и при повторных встречах с подобными нарушителями общественного порядка обращаться в полицию.
Сейчас неизвестно, удалось ли правоохранителям установить личность нудиста и задержать его.
