В Омске заметили мужчину в чулках, прогуливающегося без одежды

14 августа 2025, 13:27

В Омске нудист в чулках прогуливался по парку

Фото: Istock/Beatriz Montes Duran

Жители Омска рассказали о необычном и тревожном происшествии в парке на улице Володарского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.