Звезду «Дома-2» задержали в аэропорту Женевы
Тата Блюменкранц из «Дома-2» столкнулась с задержанием в аэропорту Женевы
Участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц оказалась задержана в женевском аэропорту. Об этом она рассказала подписчикам в личном блоге.
По словам Таты, причиной стала аннуляция её грузинского паспорта.
Судя по выложенным звездой фотографиям, до инцидента всё шло спокойно: девушка торопилась на рейс, но вылететь ей так и не удалось.
Предполагается, что ночь она провела в центре временного содержания, где спала на двухъярусной кровати.
Читайте также: