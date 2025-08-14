Звезду «Дома-2» задержали в аэропорту Женевы

14 августа 2025, 12:59

Тата Блюменкранц из «Дома-2» столкнулась с задержанием в аэропорту Женевы

Тата Блюменкранц (Фото: Instagram* / @tatablum8)

Участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц оказалась задержана в женевском аэропорту. Об этом она рассказала подписчикам в личном блоге.