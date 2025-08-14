Достижения.рф

Звезду «Дома-2» задержали в аэропорту Женевы

Тата Блюменкранц из «Дома-2» столкнулась с задержанием в аэропорту Женевы
Тата Блюменкранц (Фото: Instagram* / @tatablum8)

Участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц оказалась задержана в женевском аэропорту. Об этом она рассказала подписчикам в личном блоге.



По словам Таты, причиной стала аннуляция её грузинского паспорта.

Судя по выложенным звездой фотографиям, до инцидента всё шло спокойно: девушка торопилась на рейс, но вылететь ей так и не удалось.

Предполагается, что ночь она провела в центре временного содержания, где спала на двухъярусной кровати.

