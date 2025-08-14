Погибла участница конкурса «Мисс Вселенная» Ксения Александрова в аварии с лосем
Погибла Вице-Мисс Россия 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова в аварии с лосем. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
ДТП случилось в Тверской области в июле. Во время аварии Александрова находилась на пассажирском сиденье, когда перед автомобилем выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло и тяжело травмировало Ксению.
Александрову госпитализировали с черепно-мозговой травмой в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Там ее состояние пытались стабилизировать, но 12 августа девушка скончалась.
Читайте также: