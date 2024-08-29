В Омской области введён режим ЧС из-за обильных осадков

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В Омской области введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стали обильные осадки в регионе, а также связанный с этим фактом перенос сбора урожая на более поздний срок.
Об этом сообщил глав региона Виталий Хоценко. В своём телеграм-канале губернатор написал, что перенос уборочной кампании на более поздние сроки из-за обильных ливней позволит работникам аграрного сектора, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайных ситуаций, подать заявления на получение страховой выплаты.
По словам Хоценко, в Омской области от чрезвычайных ситуаций природного характера застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей. Он также отметил, что, несмотря на объективные трудности, сельскохозяйственные производители делают всё возможное для проведения уборочной кампании.
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