В Туве введён режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами

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В Тандинском районе Республики Тува введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такая мера вызвана продолжительной сухой и жаркой погодой, которая способствует увеличению количества и площадей лесных пожаров.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. По информации ведомства, на текущий момент на территории района действуют семь лесных пожаров общей площадью 497 гектаров. Для борьбы с природными пожарами привлечены 173 человека и 25 единиц специальной техники. Также задействован пожарный вертолёт Ми-8.
В пресс-службе правительства Тувы сообщили, что по данным на субботу, 17 августа, в республике полыхают 29 лесных пожаров на площади 2399,1 гектаров. Из них локализованы два — в Каа-Хемском и Тандинском лесничествах.
Вместе с тувинскими огнеборцами борьбу с лесными пожарами ведут сотрудники Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия. Сегодня ожидается прибытие ещё 30-ти сотрудников из Красноярска.
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В пресс-службе правительства Тувы сообщили, что по данным на субботу, 17 августа, в республике полыхают 29 лесных пожаров на площади 2399,1 гектаров. Из них локализованы два — в Каа-Хемском и Тандинском лесничествах.
Вместе с тувинскими огнеборцами борьбу с лесными пожарами ведут сотрудники Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия. Сегодня ожидается прибытие ещё 30-ти сотрудников из Красноярска.
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Александр Бойцов