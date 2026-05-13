Цены на клубнику в России резко упали из-за нового урожая

13 мая 2026, 04:51

РИА Новости: клубника в России подешевела на 28%

В середине мая стоимость клубники в российских торговых сетях снизилась до 800 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости сообщил Станислав Богданов, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).





По данным эксперта, в начале апреля цены на ягоду стартовали от 1 120 рублей за килограмм, а сейчас минимальные расценки в магазинах начинаются от 800 рублей. Таким образом, ее стоимость уменьшилась на 28% всего за один месяц.



В АКОРТ объяснили динамику цен поступлением первого отечественного урожая и общим расширением предложения на рынке. Уже в начале мая доля российской клубники в ассортименте торговых сетей достигает 40%, и этот показатель продолжит расти с развитием сезона, заверил Богданов.