В ООН осудили убийство бывшего депутата Рады Украины Кивы СБУ

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говоря об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, заявил, что внесудебные казни являются неприемлемыми и нарушают права человека.
«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — передает РИА Новости слова Хак.
Напомним, 6 декабря окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Убийца Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. СБУ Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады.
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Элина Позднякова