«Готовьте гробы»: кто стоит за убийством Ильи Кивы и о чем он рассказал перед убийством

Тело украинского политика Ильи Кивы было найдено в лесопарковой зоне недалеко от отеля, где он проживал. Кто расправился с бывшим депутатом Верховной рады Украины, как его убили, и о чем он написал в своем телеграм-канале в день гибели, расскажет редакция «Радио 1».