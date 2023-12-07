«Готовьте гробы»: кто стоит за убийством Ильи Кивы и о чем он рассказал перед убийством

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Тело украинского политика Ильи Кивы было найдено в лесопарковой зоне недалеко от отеля, где он проживал. Кто расправился с бывшим депутатом Верховной рады Украины, как его убили, и о чем он написал в своем телеграм-канале в день гибели, расскажет редакция «Радио 1».
Илья Кива: карьера и политические взгляды
До прихода в большую политику Илья Кива служил в полиции, затем он решил стать чиновником и занял пост народного депутата Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».
«Всех любителей русского мира мы будем стирать с лица земли. Вот поэтому сейчас я думаю, всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России, или пользуются тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю», — заявлял украинский нардеп.
Самые опытные следователи и криминалисты расследуют убийство Кивы
Однако после начала специальной военной операции на территории Украины, Кива спешно покинул страну и начал просить политическое убежище в России. В феврале 2022 года политик обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о выдаче ему российского гражданства.
Вскоре Кива попал в санкционный список Канады, Австралии, Украины и Великобритании. В прошлом месяце Львовский суд заочно приговорил экс-депутата к 14 годам лишения свободы. В России Кива стал частым гостем на политических программах, в эфире которых, обличал киевский режим.
Убийство экс-депутата Ильи Кивы: что известно
Тело украинского политика Ильи Кивы было обнаружено в деревне Супонево Одинцовского района на территории отеля «Величъ Country Club», где он постоянно проживал. Прибывшие на место правоохранители установили, что тело бывшего народного депутата было обнаружено через час после наступления смерти.
Источники в следственных органах уточнили, что Кива был застрелен из оружия с глушителем. Один из выстрелов был произведен в грудь, второй – в голову. Управление СК России по Московской области возбудило по факту умышленного убийства уголовное дело. По информации «Коммерсантъ», дело могут переквалифицировать по статье о теракте.
Кто убил экс-нардепа Илью Киву
Украинские издания сообщают, что за убийством Ильи Кивы может стоять Служба безопасности Украины. Официальный представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о гибели политика и заявил, что «такая судьба постигнет и других предателей Украины».
Философ Александр Дугин заявил, что ответственность за убийство бывшего парламентария должны нести украинские политики. Он призвал семьи Валерия Залужного и Кирилла Буданова готовить гробы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
СК Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы
Военный корреспондент Александр Коц выразил уверенность в том, что за убийством Кивы стоит Украина. По его мнению, киевский режим продемонстрировал то, как он устраняет предателей, каким по мнению властей был политик.
Убийство бывшего народного депутата прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он заявил, что Кива был убит киевским режимом, который совершил очередное кровавое преступление. Лидер фракции добавил, что, если международное сообщество не осудит убийство политика, это будет укрывательством украинского терроризма.
За что убили Илью Киву
В эфире российских телеканалов политик обвинял киевский режим в эскалации конфликта с Россией, коррупции властей, убийстве мирных граждан. Так, последний пост Ильи Кивы в телеграм-канале также посвящен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Запись была опубликована в день убийства экс-депутата.
Кива заявил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа, Зеленского ликвидируют. Бывший парламентарий назвал украинского лидера ублюдком, который утопил народ в крови и призвал его к лишению жизни.
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