РИА Новости: В деле об убийстве Кивы обнаружилось странное обстоятельство

Фото: РИА Новости/Стрингер
В ходе расследования убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в подмосковном Одинцово вскрылось странное обстоятельство. Об этом 7 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца произошедшего.
Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где убили Илью Киву, видели его прогуливающимся утром, рассказал мужчина журналистам.
Также он дополнил, что ему непонятно, как на территорию коттеджа могли пройти посторонние люди.
Корреспондент РИА Новости обнаружил проход в заборе вокруг отеля. Протоптанная тропинка ведет на территорию, вплотную прилегающую к гостинице.
Убийца бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. По данным СМИ, экс-парламентарий знал, что за ним следят, и поэтому переехал в подмосковный отель «Величъ Country Club» из Москвы 2,5 месяца назад.Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники Следственного комитета РФ.
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«Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра здоровался с ним. Здесь хорошая территория — прогуливались они вместе», —сообщил он.
Корреспондент РИА Новости обнаружил проход в заборе вокруг отеля. Протоптанная тропинка ведет на территорию, вплотную прилегающую к гостинице.
Убийца бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. По данным СМИ, экс-парламентарий знал, что за ним следят, и поэтому переехал в подмосковный отель «Величъ Country Club» из Москвы 2,5 месяца назад.Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники Следственного комитета РФ.
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Артем Путинцев