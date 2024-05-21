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В ООН не смогли объяснить, почему замалчиваются атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом молчат представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Последние, правда, прокомментировали гуманитарную ситуацию для Харьковчан, однако ни одна вышеупомянутая международная организация не упоминала на брифингах ООН о последствиях ударов со стороны ВСУ для мирных жителей Белгородской области. По людям ежедневно бьют в течение практически шести месяцев.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой коллективный Запад не гнушается даже самых подлых методов противостояния.
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Последние, правда, прокомментировали гуманитарную ситуацию для Харьковчан, однако ни одна вышеупомянутая международная организация не упоминала на брифингах ООН о последствиях ударов со стороны ВСУ для мирных жителей Белгородской области. По людям ежедневно бьют в течение практически шести месяцев.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой коллективный Запад не гнушается даже самых подлых методов противостояния.
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Никита Кротов