Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице

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Генассамблея ООН проголосовала за внесенный проект резолюции по геноциду в Сребренице, пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, за документ «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали 84 страны, против высказались 19, в том числе РФ и КНР, 68 стран воздержались.
За продвижение проекта резолюции выступили Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии. Соавторами проекта в большей степени были западные страны.
В свою очередь, РФ не раз выступала против документа, поскольку он может привести к росту напряженности в регионе, а также никак не относится к увековечению памяти о жертвах событий.
Как ранее отмечал президент Сербии Александар Вучич, Запад продвигает проект резолюции, чтобы показать, что все страны с независимой позицией на международной арене будут наказаны.
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За продвижение проекта резолюции выступили Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии. Соавторами проекта в большей степени были западные страны.
В свою очередь, РФ не раз выступала против документа, поскольку он может привести к росту напряженности в регионе, а также никак не относится к увековечению памяти о жертвах событий.
Как ранее отмечал президент Сербии Александар Вучич, Запад продвигает проект резолюции, чтобы показать, что все страны с независимой позицией на международной арене будут наказаны.
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Алёна Самарева