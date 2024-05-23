Радио1
Главная / Новости / Политика/ Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице

23 мая 2024, 19:02
Фото: iStock/Viktor Sidorov

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Генассамблея ООН проголосовала за внесенный проект резолюции по геноциду в Сребренице, пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, за документ «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали 84 страны, против высказались 19, в том числе РФ и КНР, 68 стран воздержались.

За продвижение проекта резолюции выступили Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии. Соавторами проекта в большей степени были западные страны.



В свою очередь, РФ не раз выступала против документа, поскольку он может привести к росту напряженности в регионе, а также никак не относится к увековечению памяти о жертвах событий.

Как ранее отмечал президент Сербии Александар Вучич, Запад продвигает проект резолюции, чтобы показать, что все страны с независимой позицией на международной арене будут наказаны.

Читайте также:

Молчание не золото: в ООН не объяснили замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область

МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции

В ООН прокомментировали легитимность Зеленского
#оон
#документы
#проект
Песков: в России постоянно идет последовательная работа по борьбе с коррупцией
23 мая 2024, 19:34

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа. Так представитель Кремля прокомментировал журналистам арест замначальника Генштаба ВС РФ, начальника Главного управления связи (ГУС) ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
По словам Пескова, борьба с коррупцией является составной частью деятельности российских правоохранительных органов. Пресс-секретарь отметил, что не может рассказать подробности дела Шамарина.

Он также добавил, что «ни о какой кампанейщине здесь речь не идет».

Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск.

Читайте также:

Задержан начальник ГУ связи ВС РФ: Что известно о генерал-лейтенанте Шамарине

Защита кадровика МО Кузнецова просит перевести его из СИЗО под домашний арест

Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке
#борьба
#сизо
#вс рф
#минобороны рф
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о снятии с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова
Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-армией Сухраба Ахмедова
23 мая 2024, 19:28

Фото: iStock/vladj55

Гвардии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на данный момент генерал только выведен в распоряжение, однако проверенные источники сообщают о дальнейшем развитии ситуации.

Рогов назвал такие меры реализацией слов нового главы Минобороны Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.

Подчеркнём, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию.

Сухраб Ахмедов окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве, после чего в разные годы был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты.

Читайте также:

«Чистки» в Минобороны: Уходит ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку

Политолог Марков раскрыл истинную причину ареста замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина

Военный суд оставил в СИЗО кадровика Минобороны Кузнецова
#армия россии
#пост
#вс рф
#минобороны рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров рассказал о своей заветной мечте в отношении Зеленского
Кадыров сообщил, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне
23 мая 2024, 19:17

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл, что мечтает сделать с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос журналиста RT, Кадыров признался, что мечтает посадить украинского лидера в подвал в Чечне.

Также он прокомментировал новые поставки западного оружия на Украину. По словам Кадырова, что бы Запад не отправлял украинским войскам, победу в конфликте непременно одержит Россия.

Он подчеркнул, что чем больше будет длится конфликт, тем меньше останется «шайтанов».

Ранее чеченский лидер призвал нанести удары по Эстонии с помощью гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Он заявил, что эта страна стала первой, сделавшей неуверенный шаг, изменив законодательство в польшу передачи замороженных российских активов Украине.

Читайте также:

Кадыров пригласил Путина в Чечню

Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» уничтожает боевиков ВСУ у Спорного

Кадыров опубликовал видео с телами солдат ВСУ после атаки «Ахмата»
#рамзан кадыров
#владимир зеленский
#чечня
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия откроет посольства в трёх дружественных государствах
Лавров: Россия откроет посольства в Нигере, Южном Судане и Сьерра-Леоне
23 мая 2024, 18:53

Фото: iStock/macky_ch

Россия проводит подготовительные работы перед открытием посольств в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе приёма по случаю Дня Африки.
Министр подчеркнул, что в этих трёх африканских странах появятся полноценные дипломатические миссии.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на слова республиканца Майкла Маккола, который призвал разрешить украинской армии ударять вглубь России оружием американского производства. Она указала на адрес американского посольства в Москве и призвала разрешить ВСУ нанести по нему удар.

Читайте также:

Посольство РФ в Вильнюсе снова попытались поджечь

В Бразилии сообщили о минировании посольства России

Протаранившему ворота посольства России в Ирландии огласили частичное оправдание
#россия
#африка
#посольство
#сергей лавров
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен мотив стрелявшего в Фицо
Стрелявший в премьера Словакии был против прекращения поставок оружия на Украину
23 мая 2024, 18:32

Фото: iStock/Rawf8

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула выступал против остановки поставок оружия на Украину, это и стало основным мотивом для совершения покушения на политика. Информация подтверждена в заявлении суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха сообщал, что преступник является проукраинским, однако, по его словам, западные СМИ пытаются скрыть этот факт.


«Западные СМИ пытаются скрыть тот факт, что нападавший и потенциальный террорист Цинтула является политическим фанатиком из их собственного лагеря», — написал Блаха в своём Telegram-канале.

Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

Читайте также:

СВР: покушение на Фицо демонстрирует переход глобалистских элит к террору

В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
#сми
#telegram
#сво
#оружие
#политика
#лагеря
#совещание
#мероприятия
#переход
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на реке Нарва
Эстония заявила о якобы снятии Россией буев на реке Нарва
23 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/Racide

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Там указано, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей.

Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев.

Департамент полиции и погранохраны свяжется с Пограничной службой ФСБ России для получения разъяснений по данному вопросу, указано в сообщении.

Читайте также:

«На века»: в Эстонии отказались меняться землями с Россией

В России ответили на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога

Эстония пригрозила атаками на российские города в случае нападения
#эстония
#россия
#граница
#пограничники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какой подарок Путин подарил королю Бахрейна
Ушаков: Путин подарил королю Бахрейна удлинённый Aurus
23 мая 2024, 18:13

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Об этом подарке рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Помощник президента РФ рассказал, что лидеры в ходе встречи обменялись подарками.

«Да, конечно. Могу сказать — в том числе, длинная версия автомобиля Aurus», — рассказал Ушаков, говоря об обмене подарками.

Напомним, 23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин встретились в Кремле. Мероприятие состоялось в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи лидеры обсудят перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической и гуманитарной областях.


Читайте также:

Путин научил короля Бахрейна пользоваться наушником

Король Бахрейна прибудет в Россию по приглашению Путина

В Кремле начались переговоры Путина и короля Бахрейна
#владимир путин
#президент
#рф
#служба
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан заявил, что Россия должна вести переговоры не с Украиной, а с США
Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США
23 мая 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо провести переговоры России и США, которые определят систему безопасности в Европе на 20-30 лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Blikk.hu.
Он подчеркнул, что одних переговоров между Россией и Украиной недостаточно, поскольку за Киевом стоит весь Запад. Фактически, в настоящее время, по словам Орбана, разворачивается прокси-война, которая требует проведения переговоров, в частности, с США.

Орбан заявил о необходимости параллельного ведения двух абсолютно разных переговорных процессов. Москва и Киев должны контактировать, но одновременно с этим Москва должна вести и «настоящие переговоры» с Вашингтоном. Они будут касаться не только украинского конфликта, но и все системы безопасности в Европе на последующие 20-30 лет.

Читайте также:

Переговоры могут длиться 100 лет: Зеленский не пойдёт на мирное решение конфликта

Стало известно о желании Запада принудить Зеленского пойти на переговоры с РФ

В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с РФ
#украина
#россия
#сша
#переговоры
#венгрия
#виктор орбан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украине направили список из 500 пленных для обмена
Москалькова направила Любинцу список из 500 пленных
23 мая 2024, 17:48

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Любинцу список из 500 пленных.
Их Украина не забирает по обмену, написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

По ее словам, Киев не забирает пленных военнослужащих уже несколько месяцев. Страна не торопится вернуть их родным и близким. Вместо этого Украина выставляет все новые надуманные условия.

Также Россия предлагала Украине поменять двух католических священников на православных. Внятного ответа тоже ​не поступило, добавила она.

Омбудсмен лично посетила пленных католических священников, чтобы проверить условия их содержания. Они соответствуют международным нормам.

Читайте также:

Москалькова получила обращение от заключенных «Черного дельфина»

Москалькова охарактеризовала государственную политику стран Запада

Кадыров: Многие пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину
#россия
#украина
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф