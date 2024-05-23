Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

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Целью принятой Генассамблеей ООН (ГА ООН) резолюции о «геноциде в Сребренице» является подрыв Дейтонского мирного соглашения. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания генассамблеи.
Он пояснил, что в четверг мир стал свидетелем печальной страницы в истории ГА ООН. Делегации под предводительство Германии позволили себе злоупотребить полномочиями организации и под видом резолюции об утверждении памятного дня принять политическую декларацию. Е главной целью вопреки заявлениям политиков стала демонизация народа бывшей Югославии, порыв Дейтонского мирного соглашения и утвердившей его резолюции Совбеза ООН 1031 от 1995 года.
Ранее в этот день ГА ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице», которую представили Германия и Руанда. Согласно документу, предлагается объявить 11 июля Международным днём размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его каждый год. В тексте отмечается, что любое отрицание геноцида как исторического события этой области будет безоговорочно осуждено.
За резолюцию выступили 84 государства, 19 проголосовали против, а 68 воздержались.
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Ранее в этот день ГА ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице», которую представили Германия и Руанда. Согласно документу, предлагается объявить 11 июля Международным днём размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его каждый год. В тексте отмечается, что любое отрицание геноцида как исторического события этой области будет безоговорочно осуждено.
За резолюцию выступили 84 государства, 19 проголосовали против, а 68 воздержались.
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Анастасия Чинкова