В ООН предупредили о риске разрастания пустынь в Южной Европе к 2100 году

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Разрастание пустынь грозит Средиземноморью и всей Южной Европе в случае глобального потепления более чем на 3 градуса по Цельсию. Об этом заявил глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски в беседе The Daily Telegraph. По его словам, подобные перемены в климате могут произойти к 2100 году.
«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — пояснил он.По данным Ски, при продолжающемся глобальном потеплении Польша, к примеру, не сможет как прежде выращивать картофель, в Италии исчезнут твердые сорта пшеницы, из которых делают макароны.
Он также подчеркнул, что спровоцированные глобальным потеплением изменения перестали быть проблемами будущего, потому человечеству пора предпринимать меры и адаптироваться к нему.
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