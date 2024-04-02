В ООН заявили о пытках на Украине в отношении граждан, заподозренных в сотрудничестве с РФ

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Украинские спецслужбы подвергают пыткам и жестокому обращению заподозренных в сотрудничестве с Россией местных жителей тех районов, из которых отошли российские войска.
По словам Тюрка, в его управлении задокументированы пытки, произвольные задержания, нарушения прав и свобод граждан, безосновательно обвиняемых в сотрудничестве с Россией. Он призвал киевские власти «принять комплексный подход к ответственности» с проведением широких консультаций с теми, кто пострадал.
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Александр Бойцов