В ООН заявили о пытках на Украине в отношении граждан, заподозренных в сотрудничестве с РФ

Ввоз в страну товаров по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя, не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на продукцию. В настоящее время в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров.