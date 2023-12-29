СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» Черняку из-за закупок спирта в РФ

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предъявлении обвинений в сотрудничестве с Россией Евгению Черняку, владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины, передает РИА Новости.
Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего такими торговыми марками, как «Хортица», «Первак» и «Шустов».
СБУ уведомила Черняка о подозрении в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации на основе доказательств, собранных службой. По информации из открытых источников, основой для обвинения стали закупки спирта и другого сырья в России его предприятиями, расположенными в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.
По версии следствия, предприятия Черняка только за 2022 год перевели в российский бюджет около шести миллиардов гривен, что превышает 157 миллионов долларов.
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СБУ уведомила Черняка о подозрении в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации на основе доказательств, собранных службой. По информации из открытых источников, основой для обвинения стали закупки спирта и другого сырья в России его предприятиями, расположенными в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.
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Артем Кузьмин