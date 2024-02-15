СБУ предъявила заочные обвинения Дерипаске и задержала его топ-менеджеров

В Конгрессе США должны принять положительное решение по выделению Украине дополнительной помощи, ввиду того, что происходящее там может повториться на Тайване, а это уже непосредственно угрожает американским интересам. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран альянса.