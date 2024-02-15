СБУ предъявила заочные обвинения Дерипаске и задержала его топ-менеджеров

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Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства «Искандеров», — сообщили в ведомстве.
В СБУ уточнили, что украинские предприятия, которыми владеет Дерипаска, поставляли России сырье для металлургической промышленности.
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