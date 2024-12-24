В ОП РФ назвали ситуацию с детьми мигрантов в школах катастрофической

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Ситуация с детьми мигрантов в российских школах уже стала катастрофической. Об этом заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.
Её слова приводит сетевое издание «Говорит Москва». По словам общественницы, часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда дети, приезжающие в страну, в буквальном смысле не могут связать двух слов. В некоторых регионах преподаватели увольнялись из-за невозможности нормально вести учебный процесс. А директор, согласно закону, не имеет права не принимать в школу ребёнка, которого ему приводят.
По её словам, не исключён вариант, при котором в России появятся некие подготовительные школы. В них смогут обучаться дети мигрантов, чьи родители привезли их, но не озаботились научить языку страны, в которой они будут жить.
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«Все дети должны учиться, но они должны как минимум понимать, что им говорят», — подчеркнула Лянге.
По её словам, не исключён вариант, при котором в России появятся некие подготовительные школы. В них смогут обучаться дети мигрантов, чьи родители привезли их, но не озаботились научить языку страны, в которой они будут жить.
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Александр Бойцов