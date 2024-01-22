В Опалихе начали сборку укрепительной конструкции для строения путепровода

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Опалихе приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения путепровода. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Красногорске приступили к очередному этапу строительства путепровода в Опалихе.
Кроме этого, после запуска движения по новому маршруту порядка 25 тысяч жителей смогут быстрее и беспрепятственно добраться до школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений.
Стоит отметить, что открытие движения по новому путепроводу планируется на конец 2024 года.
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«Строительство объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и проводимой РЖД модернизацией в связи с активным развитием МЦД-2. Ведется бетонированию подпорных стен со стороны ул. Ольховой, а также переустройство инженерных коммуникаций. Двухполосный путепровод протяженностью 137 м свяжет ул. Опалиху, ул.Мира и ул. Ольховую», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что открытие движения по новому путепроводу планируется на конец 2024 года.
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Мира Полтева