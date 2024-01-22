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В Опалихе начали сборку укрепительной конструкции для строения путепровода

22 января 2024, 15:48
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Опалихе приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения путепровода. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Красногорске приступили к очередному этапу строительства путепровода в Опалихе.

«Строительство объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и проводимой РЖД модернизацией в связи с активным развитием МЦД-2. Ведется бетонированию подпорных стен со стороны ул. Ольховой, а также переустройство инженерных коммуникаций. Двухполосный путепровод протяженностью 137 м свяжет ул. Опалиху, ул.Мира и ул. Ольховую», — подчеркнули в министерстве.


Кроме этого, после запуска движения по новому маршруту порядка 25 тысяч жителей смогут быстрее и беспрепятственно добраться до школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений.

Стоит отметить, что открытие движения по новому путепроводу планируется на конец 2024 года.

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#путепровод
#красногорск
#подмосковье
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Андрей Воробьёв: Количество преступлений в Подмосковье снизилось более чем на 20%
22 января 2024, 16:08

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Безопасность жителей является одним из ключевых направлений работы властей Подмосковья, по итогам 2023 года снижение преступности в регионе составило более 20%. Такие данные представил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания коллегии Главного управления МВД России по Московской области.
«У нас на 20-24% произошло снижение преступности в общественных местах и на улицах. Это очень важный показатель. Но мы понимаем, что любое преступление заставляет нас и дальше усиленно работать, чтобы люди чувствовали себя безопасно», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что Московская область — это растущий регион, поэтому здесь особенно важно взаимодействие правоохранителей и всех ветвей власти.

В ходе заседания глава региона также вручил награды подмосковным сотрудникам МВД.

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#московская область
#подмосковье
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Депутат Останина: Нужны новые программы для педагогов детей с нарушениями слуха
22 января 2024, 16:07

Фото: istockphoto.com/Andrii Zastrozhnov

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила о необходимости создания новых обучающих программ для педагогов детей с нарушениями слуха.
«Надо создать для педагогов, которые участвуют в реабилитации детей с нарушением слуха, новые обучающие программы, которые позволили бы ознакомить их с современными достижениями медицины и техники. Также нужно параллельно разрабатывать и активно внедрять программы социокультурной реабилитации детей и семей, воспитывающих таких детей», – приводит АГН «Москва» слова парламентария.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за конфискацию имущества в знак наказания за фейки об армии.

«Наказание за фейки о российской армии и дискредитацию нашей страны предполагает уплату определённых штрафов, но, чаще всего те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей, но доход очень часто получают за счёт бизнеса, собственности, которая у них в России осталась, и здесь это не что иное, как некая обеспечительная норма», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

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Более 142 тыс человек собрали крещенские купания в Московской области
22 января 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В крещенских купаниях в этом году приняли участие более 142 тыс жителей и гостей Подмосковья. Только 18 и 19 января в купели окунулись около 83 тыс человек, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
По данным ведомства, всего в Мосоквоской области было подготовлено 226 площадок. Купания проходили с соблюдением всех мер безопасности.

Самыми посещаемыми места для крещенских купаний стали источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, где в купаниях участвовали 30,2 тыс человек, Парк культуры и отдыха в Щёлкове (6,1 тыс человек) и купель на территории Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцовском городском округе (5,4 тыс человек).

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#подмосковье
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В Госдуме назвали указ Зеленского оболваниванием подрастающего поколения
Слуцкий: Зеленский своим указом пытается оболванить подрастающее поколение
22 января 2024, 15:41

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Новый указ президента Украины Владимира Зеленского направлен на оболванивание молодежи. Так считает глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

«Указ Зеленского - очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" - чудовищная ложь в духе геббельсовкой пропаганды», - цитирует РИА Новости Слуцкого.

По его словам, данным указом Зеленский пытается фальсифицировать историю и «оболванить подрастающее поколение».

Согласно указу, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.

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#рф
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Во Фрязино прошел областной конкурс игры на духовых инструментов
22 января 2024, 15:29

Фото: Евгения Корытько

Московский областной конкурс музицирования на духовых инструментах собрал юные таланты со всей области. Об этом сообщила корреспондент.
Конкурс сольной и ансамблевой игры на духовых инструментах проходил в детской школе искусств города Фрязина.

В нем приняли участие юные музыканты из городских округов Фрязино, Щёлково, Пушкино, Ногинск и Красноармейск.

« Победа в конкурсе даёт возможность молодым участникам стать лидерами рейтинга учащихся в Московской области. <…>Мне приятно видеть большое количество участников и педагогов из разных уголков области. Это действительно замечательные, талантливые ребята, показывающие отличные результаты в обучении по предпрофессиональным программам в сфере духовых инструментов», – поделилась директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко.

Стоит отметить, что в фестивале приняли участие как начинающие, так и уже опытные музыканты в игре на духовых инструментах.

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#подмосковье
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Студентки из Подмосковья победили на всероссийском фотоконкурсе
22 января 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Екатерина Тарасова и Юлия Горюнова, обучающиеся в колледже «Подмосковье», завоевали призы VIII Всероссийского конкурса фотографического искусства «Молодой фотограф», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Студентки заняли первое и второе призовые места. Поздравляем их с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих свершений», — сказали в ведомстве.
Работы Юлии Горюновой и Екатерины Тарасовой отличаются не только красотой и мастерством исполнения, но и глубокими темами, которые они затрагивают, включая экологию и различные социальные вопросы.

Ежегодный конкурс «Молодой фотограф» направлен на развития фотографического творчества юных россиян.

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#подмосковье
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Около 200 пилотов могут лишиться лицензий из-за нелицензированного тренажёра
22 января 2024, 15:20

Фото: istockphoto/Alexey Kartsev

У порядка 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут отозвать лицензии на полёты. Виной тому тренажёр Boeing 757/767, который был установлен с нарушениями законодательства.
Компания-авиаперевозчик торжественно представила этот первый в России полнопилотажный тренажёр Boeing 757/767 в ноябре 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. Его установили в центре подготовки пилотов в московском аэропорту Внуково. Симулятор был заказан у американской фирмы Landry и получить его успели ещё до начала СВО. Но затем отношения между Россией и США резко испортились, и поставщик прекратил техническую поддержку проекта. Что особенно неприятно, американцы отказались присылать специалистов для установки и запуска тренажёра.

Сотрудники Azur Air не растерялись и по указанию генерального директора компании Евгения Королёва установили симулятор в тренировочном центре. Для этого им пришлось углубить пол на 20 миллиметров, а также надстроить третий этаж. А вот этого как раз делать было нельзя: помещение охраняется как стратегически важный объект Вооружёнными силами РФ и любые переделки в нём запрещены по закону. Этот момент компания Azur Air и Росавиация упустили.

В конце 2023 года об этом масштабном «самострое» узнала транспортная прокуратура и инициировала проверку. Теперь компания Azur Air и Королёв как её директор могут быть наказаны, а получившие лицензии пилоты — отстранены от полётов. Так как они проходили обучение на нелицензированном тренажёре, который установлен с нарушениями законодательства.

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#росавиация
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#пилоты
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В Подмосковье снизилось число жалоб на проблемы с ЖКХ
22 января 2024, 14:56

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Количество заявок по теме ЖКХ, поступившее от жителей Московской области в Центр управления регионом (ЦУР) за последнюю неделю, составило 13,7 тыс., что на 9% меньше, чем на позапрошлой неделе, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Из поступивших 13,7 тыс. заявок отработаны более 9,8 тыс. Остальные закроют в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что снижение коснулось двух таких актуальных категорий заявок, как приведение в порядок отопления в квартире и отопления в доме.

В ведомстве добавили, что отправить заявку по теме содержания домов можно онлайн — через Единую диспетчерскую службу. Поступившие туда заявки управляющие компании обязаны выполнить в установленные регламентом сроки. В приёмке сделанной работы принимает участие сам заявитель.

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#подмосковье
#московская область
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Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням
22 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto.com/scaliger

Астролог Светлана Райт заявила, что определённые эмоции и переживания могут повлиять на здоровье человека и даже вызвать болезни.
По её словам, у каждого знака зодиака есть набор тех эмоций и впечатлений, которые могут пагубно сказаться на их здоровье. Так, для Овнов такими чувствами выступают гнев, агрессия, соперничество и ревность, у Тельцов — упрямство, жадность, ревность и лень, у Близнецов – беспокойство, обман и беспечность.

«Для Весов источниками болезней нередко являются нерешительность, самолюбование, уход от конфликтов, неумение отстаивать свои границы, чрезмерная зависимость от партнеров. А для Скорпионов – категоричность, упрямство, ревность, неуступчивость, эгоцентризм и плетение интриг», – поделилась в беседе с «Москвой 24» Райт.

А до этого целитель Валерий Кустов спрогнозировал начало Третьей Мировой войны в 2275 году. Как передаёт utro.ru, по его словам, к этому моменту наша страна будет сильным государством в мире и сможет постоять за себя.

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