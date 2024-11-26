В Орехово-Зуеве капитально отремонтируют спальный корпус «Доброго дома»

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт спального корпуса социального учреждения «Добрый дом» планируют провести в Орехово-Зуеве, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс на выполнение второго этапа капитального ремонта спального корпуса «Доброго дома» в Орехово-Зуеве, подрядчику предстоит отремонтировать водопровод и систему электроснабжения, обновить пандусы, пожарную сигнализацию и пр. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 129 миллионов 980 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 декабря.
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