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В Орехово-Зуеве капитально отремонтируют спальный корпус «Доброго дома»

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальный ремонт спального корпуса социального учреждения «Добрый дом» планируют провести в Орехово-Зуеве, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Объявлен конкурс на выполнение второго этапа капитального ремонта спального корпуса «Доброго дома» в Орехово-Зуеве, подрядчику предстоит отремонтировать водопровод и систему электроснабжения, обновить пандусы, пожарную сигнализацию и пр. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 129 миллионов 980 тысяч рублей. Заявки принимаются до 6 декабря.

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#комитет по конкуретной политике мо
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В Подмосковье стартовал «пилот» по цифровизации документов по теплоснабжению
26 ноября 2024, 15:48

Фото: istockphoto.com/alekseystemmer

Эксперимент по цифровизации документации в сфере теплоснабжения стартовал в Московской области, он будет проводится на территории пяти городских округов: Подольска, Мытищ, Одинцовского, Можайского и Балашихи, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В рамках пилотного проекта в электронный вид переводится эксплуатационная документация в сфере теплоснабжения, а также паспорта готовности к отопительному сезону муниципалитетов, теплосетевых и теплоснабжающих организаций», — уточнил глава Минэнерго области Сергей Воропанов.
Ожидается, что цифровизация упростит и упорядочит работу всех предприятий и ведомств, связанных с теплоснабжением, благодаря чему повысится качество оказания этой коммунальной услуги.

Эксперимент продлится до 26 декабря 2025 года. Если он будет успешным, цифровизацию документации по теплоснабжению распространят на всю Московскую область, а также на другие регионы России.

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#подмосковье
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Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных
26 ноября 2024, 15:45

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Госдума приняла сразу во втором и третьей чтениях законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.
Отмечается, что документ был разработан в декабре 2021 года Московской областной думой. В сентябре этого года депутаты приняли его в первом чтении.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение установленных требований по содержанию домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.

В частности, речь в документе идёт о выгуле домашних животных без намордника и поводка, на детских или спортивных площадках.

Также уточняется, что владельцу животного удастся избежать ответственности, если нарушение будет допущено не им, а тем, кто присматривает за питомцем. Кроме того, нововведения не распространяются на случаи, когда у хозяина украла животное.

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#госдума
#законопроект
#животные
#штрафы
#предупреждение
#нарушение
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Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки
26 ноября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Fotonen

Суд приговорил бывшего партийного секретаря и председателя совета директоров одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ к смертной казни. Его обвинили в коррупции и незаконной выдаче кредитов.
Сообщение об этом опубликовано на сайте прокуратуры КНР. Народный суд средней ступени города Цзинань в провинции Шаньдун также постановил пожизненно лишить экс-банкира политических прав и конфисковать всё его личное имущество. Принято решение об отсрочке исполнения приговора на два года.

За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. По словам китайского лидера, партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за неё, исходя из «принципа нулевой терпимости».

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#имущество
#опухоль
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#партия
#коррупция
#банк
#китай
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Около 40 адресных знаков обновили на многоквартирных домах с начала октября в Подмосковье
26 ноября 2024, 15:19

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Адресные таблички на многоквартирных домах играют важную роль в городской среде. Они указывают местоположение зданий, облегчают ориентацию и необходимы для экстренных служб. Важно, чтобы они были хорошо заметны и легко читались, особенно в условиях плохой видимости, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Основные требования к домовым знакам:

  • устойчивость к погодным условиям, небольшой вес, высокое качество изготовления и эксплуатации;
  • прочность, простота ухода, безопасность и удобство крепления;
  • знак можно использовать как с подсветкой, так и без неё.
Управляющие компании должны устанавливать адресные таблички на фасадах жилых многоквартирных домов и следить за их состоянием.

С начала октября коммунальные службы установили и отремонтировали около 40 табличек. Если управляющая компания не выполняет заявки на установку или ремонт табличек, следует обратиться напрямую в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

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#квартиры
#инфраструктура
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В Кашире построят котельную мощностью 4 МВт
26 ноября 2024, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Блочно-модульную котельную мощностью четыре мегаватта построят на улице Ильича в Кашире, новая котельная заменит ведомственную от РЖД, в работе которой наблюдались нарушения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Уже заключён контракт с подрядной организацией, которая построит котельную, проводятся необходимые изыскания и подготовительные работы. После запуска новой котельной мы получим стабильную подачу отопления и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных домов, где проживает около 1 700 человек», — рассказал глава Управления строительства городского округа Кашира Юрий Головков.
Новую котельную должны ввести в эксплуатацию в 2025 году, к ней будут подключены многоквартирные дома, расположенные на улицах Пролетарская, Иванова, Ильича и в Рабочем переулке.

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#котельная
#строительство
#жкх
#теплоснабжение
#кашира
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Застройщики из Подмосковья вошли в рейтинг социально ответственных девелоперов России
26 ноября 2024, 15:13

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Аналитический центр «Эксперт» и одноимённый журнал представили первый рейтинг социально ответственных застройщиков России. Его цель — определить девелоперские компании, которые занимаются не только жилищным строительством, но и координируют этот процесс с обеспечением жителей необходимой социальной инфраструктурой, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Рейтинг основан на анализе ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими застройщиками в 2023 году. В список попали компании, входящие в топ-50 по объёму жилищного строительства.

В рейтинг вошли такие крупные игроки рынка недвижимости Московской области, как «Самолёт», «ПИК», «Гранель», «Главстрой Регионы» и другие.

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#рейтинг
#минжилполитики мо
#подмосковье
#строительство
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В Московской области на неделю эвакуировали почти четыре тысячи автомобилей
26 ноября 2024, 14:56

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали 3 999 автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным Центра безопасности дорожного движения, это на 808 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее количество транспортных средств было эвакуировано в следующих округах: Ленинском (426 автомобилей), Красногорске (403 автомобиля), Мытищах (321 автомобиль), Химках (304 автомобиля) и Королёве (255 автомобилей).

Министерство транспорта Московской области призывает соблюдать правила парковки и уважать других участников дорожного движения.

Узнать местоположение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112, через приложение 112 МО или самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области.

Эвакуация автомобиля возможна, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным/чётным числам месяца» и знака «Стоянка для инвалидов» без оснований, а также на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, на остановках общественного транспорта и во втором ряду.

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#нарушения
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Студентов приглашают принять участие в международной IT-олимпиаде
26 ноября 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

XVI Международная олимпиада «IT-Планета» для студентов и молодых специалистов будет проводиться в 2025 году, регистрация на участие в ней российских вузов и колледжей, а также учебных заведений стран СНГ уже открыта и продлится до конца декабря, сообщает пресс-служба Центра развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Цель олимпиады — выявление и поддержка способных и имеющих практическую подготовку студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы. Каждый год в олимпиаде «IT-Планета» участвуют около 20 тысяч студентов и молодых дипломированных специалистов из более чем тысячи вузов и колледжей России и стран СНГ. Около 400 участников доходят до финала, а 70 становятся победителями», — говорится в сообщении.
В конкурсной программе XVI сезона олимпиады будут задания по программированию, треки по информационной безопасности, робототехнике, сетевым технологиям, администрированию ОС, разработке мобильных приложений и пр.

Зарегистрированные учебные заведения обеспечат своим студентам централизованное участие в олимпиаде и смогут подготовить команды. А регистрация самих участников начнётся 10 января.

Подробная информация размещена по ссылке.

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#студенты
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#снг
#программирование
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После массовой драки в школе в Уфе возбудили два уголовных дела
26 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/monkeybusinessimages

После массовой драки в школе Уфы возбудили два уголовных дела, заявило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Башкортостану.
«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по сообщению о массовой драке учащихся одной из школ в городе Уфе», — сообщило ведомство в своём Телеграм-канале.

Согласно информации следствия, драка произошла 25 ноября. Конфликт был между учениками 10 и 11 классов. Школьников разняли сотрудники образовательного учреждения, но после потасовки нескольким подросткам понадобилась помощь медицинских работников.

В СК отметили, что в настоящий момент проводят следственные действия, уже назначили комплекс судебных экспертиз для расследования причин потасовки. Действиям работников и учеников школы дадут правовую оценку.

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